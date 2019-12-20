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30 минут назад
В отделении Сбербанка открыли McDonald's
Необычный симбиоз запустили в Москве.
Первый McDonald's в отделении Сбербанка России открылся в Москве. Ресторан начал работу в офисе банка, расположенного в российской столице по адресу Новослободская, 16, уточняет РИА Новости. «Эксперимент с McDonald's это только начало», – пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Ведяхин.
В отделении банка на Новослободской теперь можно будет купить кофе. При этом, чтобы заказать туда еду из McDonald's, можно воспользоваться специальным сервисом доставки – для этого в офисе установлен специальный терминал. Через триста метров есть полноценный McDonald's, и заказ в отделение Сбербанка будут, по всей видимости, доставлять оттуда. Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group. Доставка будет стоить 99 руб. – стандартная цена для Delivery Club, уточняют "Ведомости".
Следующая совместная точка работы ресторана и банка откроется рядом с метро «Новослободская». Позже банк и ресторан быстрого питания распространят данный формат и на другие российские регионы, сообщил РИА Новости генеральный директор McDonald's в РФ Марк Карена.
В отделении банка на Новослободской теперь можно будет купить кофе. При этом, чтобы заказать туда еду из McDonald's, можно воспользоваться специальным сервисом доставки – для этого в офисе установлен специальный терминал. Через триста метров есть полноценный McDonald's, и заказ в отделение Сбербанка будут, по всей видимости, доставлять оттуда. Доставкой занимается Delivery Club, совладельцем которого Сбербанк стал через СП с Mail.Ru Group. Доставка будет стоить 99 руб. – стандартная цена для Delivery Club, уточняют "Ведомости".
Следующая совместная точка работы ресторана и банка откроется рядом с метро «Новослободская». Позже банк и ресторан быстрого питания распространят данный формат и на другие российские регионы, сообщил РИА Новости генеральный директор McDonald's в РФ Марк Карена.