В России

41 минуту назад

Уничтожение Gelandewagen было согласовано с аэропортом

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#аэропорт

Блогер проспорил и разбил машину с помощью вертолета.

Петрозаводский линейный отдел МВД РФ на транспорте проводит проверку по факту размещенной в социальных сетях информации и видео сброса с вертолета внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen близ аэродрома Пески в Петрозаводске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе линейного отдела.

Жители Москвы сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса - ради этого они специально приехали в Карелию, пишет издание «Накануне». Двое мужчин прибыли в аэропорт Пески рядом с Петрозаводском, где заключили договор с генеральным директором воздушной гавани. Они заплатили 250 тысяч рублей за 20 минут полета. Разбитый Gelandewagen 1995 года выпуска, а также его части пошли на металлолом.

Напомним, 19 декабря в Интернете появилось видео, на котором с вертолета сбрасывают дорогой внедорожник.

164
#аэропорт

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