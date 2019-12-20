Закончен капремонт фасадов многоэтажек, цветовое решение которых определяли сами липчане

На улице Гагарина появился красивый комплекс многоэтажек.

На улице Гагарина, в районе кольца трубного завода, закончен комплекс работ по обновлению фасадов трех высотных домов - №№ 161/1, 161/2 и 161/3. Обновление и утепление фасадов проходило в рамках капитального ремонта. Из-за аварийного состояния фасадов — со стен высоток 1975 года постройки сыпалась плитка, было принято решение делать капремонт в 2019 году



- С учетом их аварийного состояния было принято решение срочно выполнить капитальный ремонт фасадов. Жильцы обратились к нам. Мы оперативно выполнили проектные работы и сейчас обновление фасадов уже завершается. Обновление фасада — это не просто внешняя работа и наведение лоска, - отметил руководитель Фонда капитального ремонта в Липецкой области Константин Востриков. - Фасад делается по новым технологиям, с утеплением, специальной штукатуркой и специальной краской, а также проводится утепление. Так что результаты работы носят не только косметический, но и экономически выгодный характер: в квартирах жильцов стало теплее.



Весной этого года Фонд капитального ремонта Липецкой области вынес на обсуждение цветовые решения фасадов многоквартирных домов 161/1, 161/2, 161/3 по ул. Гагарина в городе Липецк. В итоге липчане отдали предпочтение проекту в бежево-коричневых тонах. Такой опыт — выбор дизайна жильцами - будет продолжен при определении стиля домов, стоящих вдоль «красных линий».



Дополнительное финансирование со стороны администрации Липецкой области и администрации г. Липецка позволило выполнить в этих домах работы не только по ремонту фасада, но и по его утеплению, тем самым повысив энергоэффективность домов.



Подрядчики приступили к обновлению фасадов в середине 2019 года. Процесс ремонта фасадов включал в себя несколько стадий, большую работу строителям пришлось проделать по инъецированию пустот, имеющихся между плиткой и кирпичной кладкой. В составе работ также установлены входные группы и окна в подъездах. Работы осложняло несколько нюансов непреодолимой силы: это плохая погода и ветер, мешающий выполнять задачи на высоте. Но специалисты уложились в срок. Обновленные дома уже радуют взгляд тех, кто оказывается в районе кольца трубного завода. Проведенные работы жильцы домов оценили очень позитивно. Например, Маргарита Пензенская очень признательна и руководству Фонду капитального ремонта, и добросовестным подрядчикам. Женщина от лица соседей вручила руководителю ФКР в Липецкой области Константину Вострикову благодарственное письмо от жильцов домов.



- Дома обследовали, установили, что нужен срочный ремонт, так как обваливается плитка, и сроки перенесли. Мы теперь смотрим, что получилось, и очень радуемся позитивным переменам, - отмечает Маргарита Пензенская. - Самое главное — у нас в квартирах стало намного теплее и уютнее. Соседи отмечают то, как изменились наши дома: знакомые и подруги очень хвалят и по-доброму завидуют. Вот теперь осталось поменять кровлю, будем обращаться в Фонд капитального ремонта.



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