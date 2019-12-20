В России

51 минуту назад

Мертвую семью обнаружили в квартире многоэтажки

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#убийство
Мертвую семью обнаружили в квартире многоэтажки

Трупы пролежали там несколько дней.

20 декабря,в доме № 27/2 на Уфимском шоссе в Уфе обнаружили бездыханные тела троих человек. Как известно, родители и сын, пролежали в квартире несколько дней, прежде чем их нашли. Известно, что глава семейства был инвалидом.

— Предположительно, сын, находясь в алкогольном опьянении, убил родителей и свел счеты с жизнью, — сообщил источник UFA1.RU в правоохранительных органах. — Судя по состоянию тел, они пролежали в квартире несколько дней.

Обстоятельства трагедии предстоит выяснить сотрудникам регионального СУ СК.
144
#убийство

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