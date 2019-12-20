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В горле у мужчины выросли волосы

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#волосы
В горле у мужчины выросли волосы

Необычному пациенту помогли столичные врачи.

Врачи научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.Свержевского департамента здравоохранения Москвы выполнили пациенту электроэпиляцию гортани, удалив выросшие в трахее волосы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного Депздрава. Около девяти лет назад пациент перенес экстренную операцию, в ходе которой в его трахее было проделано отверстие для обеспечения дыхания.

После восстановления трахеотому закрыли кожным лоскутом. В этом месте спустя какое-то время и начали расти волосы, отмечает Рен ТВ. После того, как врачи выполнили мужчине электроэпиляцию гортани, симптомы. на которые жаловался пациент, тут же отступили. Мужчину в тот же день выписали домой. Медики добавили, что для обеспечения комфортной жизни пациента одной такой процедуры будет достаточно.
173
#волосы

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