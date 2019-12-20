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14 минут назад

Автоинспекторам хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

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#пьяная езда
Автоинспекторам хотят дать право проверять всех водителей на алкоголь

Готовится проект внесения изменения в правила.

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД, речь идёт об экспресс-тестировании.

Проект содержит новый признак опьянения: "показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ". Для его выявления будет проводиться экспресс-тест на месте с использованием детектора алкоголя, проводящего анализ выдыхаемого водителем воздуха, или бумажного наркотеста, при помощи которого будет происходить экспресс-анализ слюны на предмет содержания следов наркотиков, поясняет ТАСС. Как отмечают "Известия", сейчас проверка при помощи алкотестера проводится только в присутствии понятых, с видеосъемкой и составлением протокола. Новые тесты будут считаться предварительными, поэтому данные меры не потребуются.

Опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что хотя эта инициатива и может снизить число "нетрезвых" ДТП, она противоречит презумпции невиновности. Кроме того, они выразили опасения по поводу возможных массовых проверок, а также усомнились в степени достоверности результатов "упрощенных" экспресс-тестов.
50
#пьяная езда

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