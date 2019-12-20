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19 минут назад
Установлена личность стрелка с Лубянки
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Мужчина убил одного и ранил пятерых.
Стрелок, открывший 19 декабря огонь у здания ФСБ на Лубянке и убивший сотрудника службы, жил в подмосковном Подольске вместе с матерью, сообщают СМИ. По неподтвержденным данным, его зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, мужчина увлекался стрельбой и имел семь единиц официально зарегистрированного оружия. Мать подозреваемого рассказала, что в последнее время ее сын был возбужден и общался с незнакомыми людьми по телефону, пишет «Газета».
19 декабря у дома 12 на улице Большая Лубянка произошла стрельба, напоминает «Вечерняя Москва». Два сотрудника ФСБ были тяжело ранены, один из них погиб. Действовавший в одиночку злоумышленник был нейтрализован около восьми часов вечера. 39-летний уроженец Москвы Евгений Манюров до 2015 года, пока его фирма не закрылась, он был предпринимателем в Подольске. Манюров занимался бизнес-консалтингом. Стрельба была его хобби. В ноябре на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ он занял третье место в дисциплине РСС (карабин в пистолетном калибре). В 2018 году Манюров пытался продать гладкоствольное ружье Бекас РП16-1 в Подольске. Он размещал сообщения на форумах любителей оружия. Тогда ружье он оценивал в 7,5–8,5 тыс. рублей. Атаку на здание ФСБ Манюров вел из охотничьего карабина «Сайга», который выпускается концерном «Калашников».
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), дополняют «Известия». Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.
ФОТО: Www.Instagram.Com/Bazabazon / Скриншот С Видео
19 декабря у дома 12 на улице Большая Лубянка произошла стрельба, напоминает «Вечерняя Москва». Два сотрудника ФСБ были тяжело ранены, один из них погиб. Действовавший в одиночку злоумышленник был нейтрализован около восьми часов вечера. 39-летний уроженец Москвы Евгений Манюров до 2015 года, пока его фирма не закрылась, он был предпринимателем в Подольске. Манюров занимался бизнес-консалтингом. Стрельба была его хобби. В ноябре на соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ он занял третье место в дисциплине РСС (карабин в пистолетном калибре). В 2018 году Манюров пытался продать гладкоствольное ружье Бекас РП16-1 в Подольске. Он размещал сообщения на форумах любителей оружия. Тогда ружье он оценивал в 7,5–8,5 тыс. рублей. Атаку на здание ФСБ Манюров вел из охотничьего карабина «Сайга», который выпускается концерном «Калашников».
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), дополняют «Известия». Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.
ФОТО: Www.Instagram.Com/Bazabazon / Скриншот С Видео
60