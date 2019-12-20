В России
27 минут назад
Эксперты оценили российское шампанское
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Роскачество провело предновогоднее исследование.
Эксперты Роскачества оценили российские игристые вина, которые были произведены в Крыму, Дагестане, Севастополе, Ростовской области и Краснодарском крае. Всего были проверены 94 образца, среди которых более 2/3 продукции получила высокие дегустационные оценки.
Среди лучших игристых вин оказались весьма недорогие, отмечает «Российская газета». Так, из десяти, получивших наиболее высокие оценки, лишь три бутылки вина были дороже 500 рублей. А два лучших вина стоили по 300 рублей за бутылку. Также хорошие оценки получило шампанское за 164 рубля. Самое дорогое вино в рейтинге стоило 848,75 рублей. Хотя по дегустационным оценкам оно отстает на полбалла от того, что по 164 рубля.
Рейтинг игристых вин от Роскачества
Лучшие из лучших
1. Полусухое розовое «Мысхако», произведенное из винограда сорта Пино Нуар, выращенного на территории Краснодарского края (кстати, и самое недорогое — 300 рублей).
2. Российское шампанское брют белое «Дербентской винодельческой компании», произведенное из винограда сортов Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан (также стоит всего 300 рублей).
3. Крымское полусладкое белое от «Золотой балки», произведенное из винограда сортов Мускат белый, Мускат Янтарный.
Лучшие среди недорогого брюта
1. Игристое вино «Дербентское» «Дербентской винодельческой компании».
2. Вино ТМ Inkerman производства Агрофирмы «Золотая балка».
3. Игристое вино Фанагория Blanc de Blanc.
4. Игристое белое «Аристов» компании «Кубань Вино».
5. Белый брют «Балаклава» от Агрофирмы «Золотая балка».
Лучшие среди выдержанных
1. Белое брют Victor Dravigny компании «Абрау-Дюрсо» 2016 года.
2. Белое экстра-брют «Шато Тамань резерв» 2017 года урожая.
3. «Новый Свет» урожая 2012 года. Это вино получило высокую оценку за сложное в техническом отношении создание красного полусладкого игристого вина классическим методом (красных игристых вин в рейтинге оказалось всего три).
Лучшие полусухие и полусладкие
1. Полусухое игристое розовое вино «Мысхако» от одноименной винодельни из Новороссийска (лучшее среди всех исследованных вин).
2. Мускатное жемчужное вино ЗБ от винодельни «Золотая Балка».
3. Полусладкое белое вино «Шато Тамань» от компании «Кубань Вино».
4. «Анжелика Варум. Молодое» от компании «Мильстрим. Черноморские вина». Это вино сухое, но в нем есть немного сахара, поэтому эксперты отнесли его к более сладким винам.
5. ЗБ Вайн Москато, полусладкое розовое вино от «Золотой Балки».
Самые недорогие среди лучших
Шампанские вина «Леонсия», брют белое и полусладкое белое, от ООО «Кубань-Вино». Закупочная стоимость образцов составила по 164 руб. за единицу товара, отмечает «Комсомольская правда».
Среди лучших игристых вин оказались весьма недорогие, отмечает «Российская газета». Так, из десяти, получивших наиболее высокие оценки, лишь три бутылки вина были дороже 500 рублей. А два лучших вина стоили по 300 рублей за бутылку. Также хорошие оценки получило шампанское за 164 рубля. Самое дорогое вино в рейтинге стоило 848,75 рублей. Хотя по дегустационным оценкам оно отстает на полбалла от того, что по 164 рубля.
Рейтинг игристых вин от Роскачества
Лучшие из лучших
1. Полусухое розовое «Мысхако», произведенное из винограда сорта Пино Нуар, выращенного на территории Краснодарского края (кстати, и самое недорогое — 300 рублей).
2. Российское шампанское брют белое «Дербентской винодельческой компании», произведенное из винограда сортов Шардоне, Рислинг, Совиньон Блан (также стоит всего 300 рублей).
3. Крымское полусладкое белое от «Золотой балки», произведенное из винограда сортов Мускат белый, Мускат Янтарный.
Лучшие среди недорогого брюта
1. Игристое вино «Дербентское» «Дербентской винодельческой компании».
2. Вино ТМ Inkerman производства Агрофирмы «Золотая балка».
3. Игристое вино Фанагория Blanc de Blanc.
4. Игристое белое «Аристов» компании «Кубань Вино».
5. Белый брют «Балаклава» от Агрофирмы «Золотая балка».
Лучшие среди выдержанных
1. Белое брют Victor Dravigny компании «Абрау-Дюрсо» 2016 года.
2. Белое экстра-брют «Шато Тамань резерв» 2017 года урожая.
3. «Новый Свет» урожая 2012 года. Это вино получило высокую оценку за сложное в техническом отношении создание красного полусладкого игристого вина классическим методом (красных игристых вин в рейтинге оказалось всего три).
Лучшие полусухие и полусладкие
1. Полусухое игристое розовое вино «Мысхако» от одноименной винодельни из Новороссийска (лучшее среди всех исследованных вин).
2. Мускатное жемчужное вино ЗБ от винодельни «Золотая Балка».
3. Полусладкое белое вино «Шато Тамань» от компании «Кубань Вино».
4. «Анжелика Варум. Молодое» от компании «Мильстрим. Черноморские вина». Это вино сухое, но в нем есть немного сахара, поэтому эксперты отнесли его к более сладким винам.
5. ЗБ Вайн Москато, полусладкое розовое вино от «Золотой Балки».
Самые недорогие среди лучших
Шампанские вина «Леонсия», брют белое и полусладкое белое, от ООО «Кубань-Вино». Закупочная стоимость образцов составила по 164 руб. за единицу товара, отмечает «Комсомольская правда».
74