В России
34 минуты назад
Депутаты предложили ввести перепись сим-карт
Инициатива прозвучала в Государственной думе.
Депутат Госдумы предложил Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт. . С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Предполагается, что развитие базы частично оплатят операторы связи, но они к таким тратам не готовы, пишет РБК.
По мнению депутата, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории РФ вызывает опасения, отмечают « Известия». Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем те не подозревают. Для сокращения количества серых сим-карт Чернышов предлагает также усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в даркнете.
Для проверки сведений о числе зарегистрированных карт Чернышов предложил запустить федеральную платформу-агрегатор для физических лиц и компаний, а также провести во всей стране инвентаризацию выданных и действующих сим-карт. Ранее стало известно, что за 11 месяцев текущего года в России изъяли более 54 тысяч серых сим-карт, напоминает РИА Новости. В прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял более 77 тысяч. В основном нарушения были связаны с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем удостоверения личности.
По мнению депутата, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории РФ вызывает опасения, отмечают « Известия». Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем те не подозревают. Для сокращения количества серых сим-карт Чернышов предлагает также усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в даркнете.
Для проверки сведений о числе зарегистрированных карт Чернышов предложил запустить федеральную платформу-агрегатор для физических лиц и компаний, а также провести во всей стране инвентаризацию выданных и действующих сим-карт. Ранее стало известно, что за 11 месяцев текущего года в России изъяли более 54 тысяч серых сим-карт, напоминает РИА Новости. В прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял более 77 тысяч. В основном нарушения были связаны с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем удостоверения личности.