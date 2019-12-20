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сегодня, 14:56

Завтра в Липецке перекроют несколько улиц

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#транспорт
Завтра в Липецке перекроют несколько улиц

Причиной станут фестиваль «Петровские забавы» на площади Петра Великого и Новогодняя розничная ярмарка возле Областного дворца культуры. Соответствующие постановления приняты в администрации города.

Как сообщает мэрия Липецка, 21 декабря с 08:30 до окончания праздничного мероприятия перекроют улицы Карла Маркса, Первомайскую (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), Литаврина и переулок Литаврина.

С 05:00 до окончания новогодней ярмарки будет перекрыт участок второстепенной дороги по улице Космонавтов (от улицы Титова до дома № 62/1 по улице Космонавтов).

В местах ограничений движения будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничения не распространяются на транспортные средства экстренных оперативных служб.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения и соблюдать осторожность.




1132
#транспорт

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