Завтра в Липецке перекроют несколько улиц

Причиной станут фестиваль «Петровские забавы» на площади Петра Великого и Новогодняя розничная ярмарка возле Областного дворца культуры. Соответствующие постановления приняты в администрации города.

Как сообщает мэрия Липецка, 21 декабря с 08:30 до окончания праздничного мероприятия перекроют улицы Карла Маркса, Первомайскую (от улицы Фрунзе до улицы Карла Маркса), Литаврина и переулок Литаврина.

С 05:00 до окончания новогодней ярмарки будет перекрыт участок второстепенной дороги по улице Космонавтов (от улицы Титова до дома № 62/1 по улице Космонавтов).

В местах ограничений движения будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничения не распространяются на транспортные средства экстренных оперативных служб.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения и соблюдать осторожность.