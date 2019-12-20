сегодня, 14:56
Завтра в Липецке перекроют несколько улиц
Причиной станут фестиваль «Петровские забавы» на площади Петра Великого и Новогодняя розничная ярмарка возле Областного дворца культуры. Соответствующие постановления приняты в администрации города.
С 05:00 до окончания новогодней ярмарки будет перекрыт участок второстепенной дороги по улице Космонавтов (от улицы Титова до дома № 62/1 по улице Космонавтов).
В местах ограничений движения будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничения не распространяются на транспортные средства экстренных оперативных служб.
Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты движения и соблюдать осторожность.