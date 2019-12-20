Ученики семи липецких школ в понедельник не пойдут на уроки

12 классов отправили на вынужденные каникулы.

В понедельник, 23 декабря, на занятия не придут ученики 12 классов семи липецких школ. На вынужденные каникулы из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ отправили учеников школ №№6,12,41,42,64,65 и 68. В двух школах, №12 и №42, в понедельник дома останутся ученики трех классов. В целом в департаменте образования администрации Липецка ситуацию с карантинами в школах называют спокойной. На время карантина все школьники получают домашние задания в электронной форме, и процесс образования не прерывается.

Напомним, по данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю ОРВИ в регионе подхватили 5 956 человек. Липчанам пока далеко до эпидемии, но как обычно в конце осени и начале зимы растет число заболевших. За месяц количество заразившихся выросло примерно на тысячу человек. Среди больных преобладают дети и подростки до 14 лет – 78 % всех случаев за неделю.

