Общество
47 минут назад
Не хватило «политической воли?»
Автоинспектор не проявил рвения к поиску скрывшегося в горсовете автохама.
Сегодня перед началом работы «круглого стола» по судьбе трамвая на тротуар перед Липецким горсоветом лихо заехала «Ауди», водитель которой зашел в горсовет.
Корреспондент GOROD48, возмущенный автохамством, обратился к сотруднику ДПС, сидевшему в патрульном автомобиле в машине прямо напротив входа в горсовет.
- Непорядок! - отреагировал на устное сообщение об административном правонарушении офицер полиции.
Однако сил у сотрудника ДПС хватило только на то, чтобы войти в «предбанник» горсовета и спросить у охранников, чей автомобиль стоит на тротуаре. Не получив ответа, полицейский вышел и закрылся в своем автомобиле.
Корреспондент GOROD48, возмущенный автохамством, обратился к сотруднику ДПС, сидевшему в патрульном автомобиле в машине прямо напротив входа в горсовет.
- Непорядок! - отреагировал на устное сообщение об административном правонарушении офицер полиции.
Однако сил у сотрудника ДПС хватило только на то, чтобы войти в «предбанник» горсовета и спросить у охранников, чей автомобиль стоит на тротуаре. Не получив ответа, полицейский вышел и закрылся в своем автомобиле.
Олег
Яков Ляксанч
Да уж...
ХОМА
чистую правду сказал!!!
Владимир
ГИБДД
Вован настоящий
777
Гость