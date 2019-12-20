Общество

47 минут назад

Не хватило «политической воли?»

17 1266
#автохам
1
Не хватило «политической воли?»

Автоинспектор не проявил рвения к поиску скрывшегося в горсовете автохама.

Сегодня перед началом работы «круглого стола» по судьбе трамвая на тротуар перед Липецким горсоветом лихо заехала «Ауди», водитель которой зашел в горсовет.

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Корреспондент GOROD48, возмущенный автохамством, обратился к сотруднику ДПС, сидевшему в патрульном автомобиле в машине прямо напротив входа в горсовет.

- Непорядок! - отреагировал на устное сообщение об административном правонарушении офицер полиции.

Однако сил у сотрудника ДПС хватило только на то, чтобы войти в «предбанник» горсовета и спросить у охранников, чей автомобиль стоит на тротуаре. Не получив ответа, полицейский вышел и закрылся в своем автомобиле.
17 1266
#автохам
1

Комментарии (17)

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Олег

6 минут назад
Один хам, другой -,трус
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Яков Ляксанч

9 минут назад
В предбаннике сказали, что бы он не высовывался из патрульной машины, и наче пенсия не за горами.
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Да уж...

14 минут назад
АУДИ - машина победителей!
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ХОМА

14 минут назад
Погоны дороже
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чистую правду сказал!!!

14 минут назад
Первый пошел, Декасов так-же блеял!!!!!
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Владимир

15 минут назад
А Город 48 запрос в прокуратуру направил на бездействие полицая?
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ГИБДД

16 минут назад
GOROD48, прояви гражданскую волю - опубликуй номер!
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Вован настоящий

23 минуты назад
Это с простым смертным инспектор смелый, а вот с небожителем сразу же облажался. Ему простой охранник горсовета доступно объяснил, что он есть и где его место. Вот он и забился к себе в машину.
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777

25 минут назад
Инспектора прям в предбанике послали ... и он пошел )))
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Гость

27 минут назад
У инспектора в машине есть компьютер по которому он мог определить чей автомобиль. Автоинспектор все прекрасно знает , что это один из бояр белой кости , потому и "утерся" закрывшись в машине . И никого он не накажет , самому дороже выйдет
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