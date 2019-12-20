Общество

сегодня, 11:53

Умер депутат Липецкого облсовета Александр Дарьин

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#Липецкий областной Совет
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Умер депутат Липецкого облсовета Александр Дарьин

Скоропостижно скончался депутат Липецкого областного Совета Александр Дарьин. Ему было 62 года. В течение последних 22 лет Александр Дарьин возглавлял Добринскую центральную районную больницу.

Александр Дарьин трижды избирался в региональный парламент. Был депутатом областного Совета четвёртого, пятого и действующего шестого созывов. Работал в составе социального комитета, принимал самое активное участие в принятии решений по вопросам социальной поддержки населения.

«Александра Дарьина отличали высокий профессионализм, глубокое чувство ответственности, требовательность к себе и искренняя забота о людях. Эти качества позволили ему завоевать глубокое уважение коллег и населения», - сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета. 

фото пресс-службы Липецкого областного Совета депутатов.


21 1393
#Липецкий областной Совет
4

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