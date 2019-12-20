Общество
сегодня, 10:22
Вопрос с установкой светофора на окружной трассе перенаправили в Орел
Дорога не находится в ведении Липецкой области.
Пользователь платформы онлайн-петиций Change.org Павел Емельянов разместил на ресурсе обращение в адрес губернатора региона и администрации Липецкой области. Павел просит у областной власти установить светофор на окружной трассе Липецка.
- Нужно установить светофор на окружной трассе в районе выезда с Универсального проезда и въезда на улицу Плодородная садовых товарищест «Венера» и «Тракторостроитель-2», 287 км трассы. Сейчас там две сплошные, и чтобы попасть на сад, надо объезжать участок через кольцо трубного завода и микрорайон «Елецкий», - сетует Павел, которого поддержали уже 30 пользователей ресурса.
В управлении дорог и транспорта Липецкой области GOROD48 сообщили, что эта трасса не находится в ведении региона. Соответственно, область не может проводить там какие-либо работы, в том числе самовольно размещать светофоры. Автору петиции советуют обратиться в Орел. Там размещено учреждение ФКУ "Москва — Харьков", которое и управляет федеральной трассой Р-119 «Орёл - Ливны - Елец - Липецк — Тамбов».
- Нужно установить светофор на окружной трассе в районе выезда с Универсального проезда и въезда на улицу Плодородная садовых товарищест «Венера» и «Тракторостроитель-2», 287 км трассы. Сейчас там две сплошные, и чтобы попасть на сад, надо объезжать участок через кольцо трубного завода и микрорайон «Елецкий», - сетует Павел, которого поддержали уже 30 пользователей ресурса.
В управлении дорог и транспорта Липецкой области GOROD48 сообщили, что эта трасса не находится в ведении региона. Соответственно, область не может проводить там какие-либо работы, в том числе самовольно размещать светофоры. Автору петиции советуют обратиться в Орел. Там размещено учреждение ФКУ "Москва — Харьков", которое и управляет федеральной трассой Р-119 «Орёл - Ливны - Елец - Липецк — Тамбов».