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сегодня, 09:53

Cybertruck Илона Маска с липецкими номерами катается по Москве

3 1925
#автомобиль #розыгрыш

Машина будущего удивила и развеселила пользователей интернета.

Прототип нового автомобиля Cybertruck корпорации Илона Маска Tesla заметили на московских дорогах. До смешения похожая на оригинал Cybertruck`а машина попала на запись видео, а сам ролик — в соцсети. Стальной болид рассекал по Москве с номерами Липецкой области: на видео хорошо заметны цифры 48 на знаке.



За сутки ролик посмотрели свыше 100 000 пользователей соцсети. Кого-то липецкий Cybertruck удивил, а кого-то рассмешил. Конечно, пользователи сразу поняли, что удивительная машина — дело рук российских мастеров, а в соотношении с номерами 48-го региона окрестили чудо техники «липовым Cybertruck`ом».
3 1925
#автомобиль #розыгрыш

Комментарии (4)

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Автор статьи

11 секунд назад
Проверься у офтальмолога.регион то 48.
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точно

11 минут назад
Гость, да смотрящего по сортирам в Липецке!
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Санчес

сегодня, 10:23
40 регион, приглядитесь лучше
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Гость

сегодня, 10:16
Это Бредика машина, смотрящего за Липецком.
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