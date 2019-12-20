Общество
сегодня, 09:53
Cybertruck Илона Маска с липецкими номерами катается по Москве
3 1925
Машина будущего удивила и развеселила пользователей интернета.
Прототип нового автомобиля Cybertruck корпорации Илона Маска Tesla заметили на московских дорогах. До смешения похожая на оригинал Cybertruck`а машина попала на запись видео, а сам ролик — в соцсети. Стальной болид рассекал по Москве с номерами Липецкой области: на видео хорошо заметны цифры 48 на знаке.
За сутки ролик посмотрели свыше 100 000 пользователей соцсети. Кого-то липецкий Cybertruck удивил, а кого-то рассмешил. Конечно, пользователи сразу поняли, что удивительная машина — дело рук российских мастеров, а в соотношении с номерами 48-го региона окрестили чудо техники «липовым Cybertruck`ом».
За сутки ролик посмотрели свыше 100 000 пользователей соцсети. Кого-то липецкий Cybertruck удивил, а кого-то рассмешил. Конечно, пользователи сразу поняли, что удивительная машина — дело рук российских мастеров, а в соотношении с номерами 48-го региона окрестили чудо техники «липовым Cybertruck`ом».
3 1925
Автор статьи
точно
Санчес
Гость