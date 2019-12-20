Мошенница-рецидивистка воспользовалась доверчивостью липчанки

Злоумышленница предложила женщине сократить выплаты по кредиту и лишила ее 77 140 рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить причастных к обману жительницы Липецкой области. Мошенницу вычислила рязанская полиция. Сотрудники правоохранительных органов задержали 24-летнюю рязанку-рецидивистку, которую подозревают в том, что она обманом, представившись сотрудницей банка, выманила у жительницы Липецкой области 77 140 рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.



Ранее в полицию обратилась 28-летняя жительница Липецкой области. Она сообщила, что деньги, которые она перечисляла в качестве процентов по кредиту, не дошли до адресата. Липецкие полицейские провели первоначальные следственные действия и установили, что «ниточка» ведет в Рязанскую область.

Оперативники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области выяснили, что жительница Липецкой области стала жертвой мобильного мошенничества.



Липчанка рассказала полицейским, что ранее взяла в банке кредит, а потом ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей этой организации. Мошенница пообщалась с заемщицей и предложила выгодные условия выплаты процентов по кредиту. Поразмыслив, липчанка согласилась и направила на указанный ей счет деньги в счет оплаты процентов по кредиту. Через некоторое время к женщине обратились представители банка, которые сообщили, что они не получают выплаты. Выяснилось, что никакая сотрудница фирмы заемщице не звонила и деньги пострадавшей похищены. Добычей злоумышленницы стали 77 140 рублей.



Полицейские выяснили, что к мошенничеству причастна 24-летняя рязанка. Ранее она была неоднократно судима за кражу, мошенничество и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.