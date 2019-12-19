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57 минут назад
Изнасилованную школьницу нашли в выгребной яме
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Насильник пытался расправиться с ребенком.
На Кубани задержан 35-летний сожитель матери изнасилованной 9-летней девочки, которая едва не погибла в выгребной яме, сообщает «Интерфакс». Сейчас отчим ребенка обвиняется в изнасиловании дочери любовницы и покушении на убийство.
17 ноября 9-летняя девочка ушла гулять и не вернулась домой в хуторе Родниковский Новокубанского района. После того как школьница два дня не появлялась на уроках, учительница стала звонить ее матери, однако женщина не отвечала. На третий день исчезновения педагог обратилась к бабушке девочки — пенсионерка пошла домой к дочери. В итоге, не обнаружив там ребенка, она позвонила в полицию, сообщает «Газета». 19 ноября третьеклассницу искали с утра до позднего вечера — были задействованы местные жители, люди из соседних районов, волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов. Осмотрев весь хутор, спасатели собрались в местном клубе, чтобы разработать дальнейший план действий. Тогда один из сотрудников МВД зашел в уличный туалет — там он внезапно услышал стон и, посветив фонариком в яму, увидел в ней пропавшую девочку. Туалет тут же разобрали, а из ямы достали школьницу — без колготок, в одной кофточке, сильно избитую. Она была доставлена в больницу в Краснодар, где несколько дней провела в коме. В настоящий момент ее уже выписали.
К трагической истории с изнасилованной отчимом 9-летней девочки могло привести равнодушие ответственных лиц из органов опеки и чиновников, акцентирует внимание «Регион Онлайн». Во время проверки прокуратура выяснила, что девочка жила в неполной семье. В доме находились ее старшая сестра, которая училась на повара в техникуме, мать и отчим. Мужчина был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков. Мать регулярно уходила в запои. Также женщина сидела в тюрьме за неуплату алиментов на содержание средней дочери, на которую ее лишили родительских прав.
17 ноября 9-летняя девочка ушла гулять и не вернулась домой в хуторе Родниковский Новокубанского района. После того как школьница два дня не появлялась на уроках, учительница стала звонить ее матери, однако женщина не отвечала. На третий день исчезновения педагог обратилась к бабушке девочки — пенсионерка пошла домой к дочери. В итоге, не обнаружив там ребенка, она позвонила в полицию, сообщает «Газета». 19 ноября третьеклассницу искали с утра до позднего вечера — были задействованы местные жители, люди из соседних районов, волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов. Осмотрев весь хутор, спасатели собрались в местном клубе, чтобы разработать дальнейший план действий. Тогда один из сотрудников МВД зашел в уличный туалет — там он внезапно услышал стон и, посветив фонариком в яму, увидел в ней пропавшую девочку. Туалет тут же разобрали, а из ямы достали школьницу — без колготок, в одной кофточке, сильно избитую. Она была доставлена в больницу в Краснодар, где несколько дней провела в коме. В настоящий момент ее уже выписали.
К трагической истории с изнасилованной отчимом 9-летней девочки могло привести равнодушие ответственных лиц из органов опеки и чиновников, акцентирует внимание «Регион Онлайн». Во время проверки прокуратура выяснила, что девочка жила в неполной семье. В доме находились ее старшая сестра, которая училась на повара в техникуме, мать и отчим. Мужчина был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков. Мать регулярно уходила в запои. Также женщина сидела в тюрьме за неуплату алиментов на содержание средней дочери, на которую ее лишили родительских прав.
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