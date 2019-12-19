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Школьникам приходится месить грязь из-за банкротства «Липецкой ипотечной корпорации»

13 1043
#дорога #благоустройство
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Школьникам приходится месить грязь из-за банкротства «Липецкой ипотечной корпорации»

Поступающие обычно в село налоги от строителей выпали из бюджета, и благоустройство Сырского пришлось приостановить.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Сырское: их не устраивает состояние пешеходной дорожки, которая ведет в школу на улице Ленина. Ученики, идущие на уроки вдоль улицы Северной, вынуждены месить грязь. И с 2015 года ситуация не меняется.

школа 2.jpg


Жители Сырского обращались и в администрацию Липецкого района, и в прокуратуру, писали губернатору и даже выиграли суд. Дорогу к школе должны были привести в нормальное состояние до 1 мая 2017 года, но воз и ныне там. Теперь липчанам нашли новое объяснение того, что проблема не решается — часть разбитого участка находится в субаренде у бизнесменов.

- Да, конечно, очень печально, что дети вынуждены ходить в школу по грязи. Такого быть не должно, - уверен глава Сырского сельсовета Николай Головнев. - Мы знаем о проблеме и стараемся ее решить. К сожалению, все наши планы по благоустройству села в этом году рухнули из-за банкротства «Липецкой ипотечной корпорации». Эта компания зарегистрирована на нашей территории, и налоги от ее деятельности попадали в наш бюджет. «ЛИК» стал банкротом, и у нас из бюджета выпало 24 млн рублей. Планы по обновлению села пришлось заморозить.

Но работы по благоустройству пешеходной дорожки уже начались. Часть дороги к школе, действительно, находится в аренде у бизнесменов. Там работает автомойка, строят магазин и офисный центр. Бизнесмены в рамках освоения территории должны навести порядок на тротуаре, уже начата укладка плитки. Комплексное благоустройство той части земли, которая осталась в ведении сельсовета, уже включено в план на 2020 год.
13 1043
#дорога #благоустройство
1

Комментарии (13)

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алиса

4 минуты назад
Жители центра города по ул. Скороходова ходят по такой же дороге. От пересечения Первомайской по Петровского рынка
ответить

Партия Власти

9 минут назад
Это не грязь! Это наш прорыв!
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Вася

16 минут назад
Вот оно что ! Все беды в России от банкротства Липецкой корпорации ...
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Гога

17 минут назад
Липецк, Лисин уплатил налоги в казну Липецка, а не района.
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Берия

20 минут назад
Пока мне не разрешат расстрелы, всё так и будет.
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А. В.

21 минуту назад
Липецк,. Думаю что нуль?
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А. В.

23 минуты назад
Нужно грязь месить чи....... м и под дулом автомата.
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опупеть !

36 минут назад
Коленька, одни работают , а тебе бедняжке налоги перечисляются , ПРОПИШИ У СЕБЯ , Илона Маска , миллиарды попрут ! $ $ $ $ $ $ $ !
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Око

38 минут назад
Грязь месить, это вам не нОлоги тырить,месите не месите.
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Кухаркина

42 минуты назад
Во всём виноват лысый буржуй в кремле. С него и спрашивайте.
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