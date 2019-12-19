Школьникам приходится месить грязь из-за банкротства «Липецкой ипотечной корпорации»

Поступающие обычно в село налоги от строителей выпали из бюджета, и благоустройство Сырского пришлось приостановить.

В редакцию GOROD48 обратились жители села Сырское: их не устраивает состояние пешеходной дорожки, которая ведет в школу на улице Ленина. Ученики, идущие на уроки вдоль улицы Северной, вынуждены месить грязь. И с 2015 года ситуация не меняется.Жители Сырского обращались и в администрацию Липецкого района, и в прокуратуру, писали губернатору и даже выиграли суд. Дорогу к школе должны были привести в нормальное состояние до 1 мая 2017 года, но воз и ныне там. Теперь липчанам нашли новое объяснение того, что проблема не решается — часть разбитого участка находится в субаренде у бизнесменов.- Да, конечно, очень печально, что дети вынуждены ходить в школу по грязи. Такого быть не должно, - уверен глава Сырского сельсовета Николай Головнев. - Мы знаем о проблеме и стараемся ее решить. К сожалению, все наши планы по благоустройству села в этом году рухнули из-за банкротства «Липецкой ипотечной корпорации». Эта компания зарегистрирована на нашей территории, и налоги от ее деятельности попадали в наш бюджет. «ЛИК» стал банкротом, и у нас из бюджета выпало 24 млн рублей. Планы по обновлению села пришлось заморозить.Но работы по благоустройству пешеходной дорожки уже начались. Часть дороги к школе, действительно, находится в аренде у бизнесменов. Там работает автомойка, строят магазин и офисный центр. Бизнесмены в рамках освоения территории должны навести порядок на тротуаре, уже начата укладка плитки. Комплексное благоустройство той части земли, которая осталась в ведении сельсовета, уже включено в план на 2020 год.