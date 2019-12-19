ФК «Металлург» задолжал по кредиту и должен выплатить более 4 миллионов рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис М» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Металлург» о взыскании задолженности в размере 4,1 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба арбитражного суда, в сентябре 2010 года клуб заключил с ответчиком договоры займа на общую сумму 3,3 млн. рублей. Дополнительными соглашениями к договорам определен срок возврата займов – 30 июня 2019 года. Однако в указанный срок клуб деньги не вернул.



Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о взыскании с автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Металлург» в пользу ООО «Промсервис М» 4,1 млн. рублей, в том числе 3,3 млн. рублей - основного долга и 847 553 рублей - процентов за пользование заемными средствами.

