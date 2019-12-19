сегодня, 14:32
ФК «Металлург» задолжал по кредиту и должен выплатить более 4 миллионов рублей
Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис М» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Металлург» о взыскании задолженности в размере 4,1 млн. рублей.
Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о взыскании с автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Металлург» в пользу ООО «Промсервис М» 4,1 млн. рублей, в том числе 3,3 млн. рублей - основного долга и 847 553 рублей - процентов за пользование заемными средствами.
Правда
евген
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