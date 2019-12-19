Общество

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ФК «Металлург» задолжал по кредиту и должен выплатить более 4 миллионов рублей

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#ФК «Металлург» #кредит
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ФК «Металлург» задолжал по кредиту и должен выплатить более 4 миллионов рублей

Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис М» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Металлург» о взыскании задолженности в размере 4,1 млн. рублей. 

Как сообщает пресс-служба арбитражного суда, в сентябре 2010 года клуб заключил с ответчиком договоры займа на общую сумму 3,3 млн. рублей. Дополнительными соглашениями к договорам определен срок возврата займов – 30 июня 2019 года. Однако в указанный срок клуб деньги не вернул. 

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение о взыскании с автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб «Металлург» в пользу ООО «Промсервис М» 4,1 млн. рублей, в том числе 3,3 млн. рублей - основного долга и 847 553 рублей - процентов за пользование заемными средствами. 
4 440
#ФК «Металлург» #кредит
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Комментарии (4)

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Правда

25 минут назад
ПОЛучают мильоны-а платить нечем.Оборзели.
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евген

34 минуты назад
все понятно, значит будут сдавать матчи, чтобы с долгами расплатиться
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Пешеход

37 минут назад
За красивую жизнь надо платить! Вот теперь и платите!
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Прохожий

49 минут назад
Зато приглашали П.Гагарину за 2млн. Не по доходам живёте ребята.
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