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44 минуты назад
В школе обрушился потолок
Обрушение произошло во время занятий.
18 декабря вечером в соцсетях появилось сообщение: "Сегодня во время урока обвалился потолок. 31 школа". Автор поста приложил к тексту сообщения и фотографию, которая подтверждала его слова, сообщает издание «В городе Кирове».
На сообщение отреагировали не только пользователи соцсетей, но и городские власти. На следующий день в департаменте образования пояснили: инцидент произошел около 19 часов, когда заканчивались занятия второй смены.
- В коридоре второго этажа осыпалась штукатурка и потолочная плитка на площади примерно 50 на 70 сантиметров, – сообщили в департаменте. – Никто не пострадал. Протечек с крыши здания либо откуда-то еще нет. Минувшей ночью разрушенный участок был восстановлен.
Как пояснили в мэрии, на сегодня также запланирован выезд специалистов в школу для проверки состояния потолков. Если выявится риск обрушения штукатурки на других участках, в предстоящие выходные оперативно будут проведены необходимые работы. Если потребуется более масштабное восстановление, работы продолжатся во время каникул, уточняет издание «Киров.нет».
На сообщение отреагировали не только пользователи соцсетей, но и городские власти. На следующий день в департаменте образования пояснили: инцидент произошел около 19 часов, когда заканчивались занятия второй смены.
- В коридоре второго этажа осыпалась штукатурка и потолочная плитка на площади примерно 50 на 70 сантиметров, – сообщили в департаменте. – Никто не пострадал. Протечек с крыши здания либо откуда-то еще нет. Минувшей ночью разрушенный участок был восстановлен.
Как пояснили в мэрии, на сегодня также запланирован выезд специалистов в школу для проверки состояния потолков. Если выявится риск обрушения штукатурки на других участках, в предстоящие выходные оперативно будут проведены необходимые работы. Если потребуется более масштабное восстановление, работы продолжатся во время каникул, уточняет издание «Киров.нет».