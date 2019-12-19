В России

44 минуты назад

В школе обрушился потолок

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#потолок #школа
В школе обрушился потолок

Обрушение произошло во время занятий.

18 декабря вечером в соцсетях появилось сообщение: "Сегодня во время урока обвалился потолок. 31 школа". Автор поста приложил к тексту сообщения и фотографию, которая подтверждала его слова, сообщает издание «В городе Кирове».

На сообщение отреагировали не только пользователи соцсетей, но и городские власти. На следующий день в департаменте образования пояснили: инцидент произошел около 19 часов, когда заканчивались занятия второй смены.

- В коридоре второго этажа осыпалась штукатурка и потолочная плитка на площади примерно 50 на 70 сантиметров, – сообщили в департаменте. – Никто не пострадал. Протечек с крыши здания либо откуда-то еще нет. Минувшей ночью разрушенный участок был восстановлен.

Как пояснили в мэрии, на сегодня также запланирован выезд специалистов в школу для проверки состояния потолков. Если выявится риск обрушения штукатурки на других участках, в предстоящие выходные оперативно будут проведены необходимые работы. Если потребуется более масштабное восстановление, работы продолжатся во время каникул, уточняет издание «Киров.нет».
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#потолок #школа

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