В России
50 минут назад
Следователи требуют арестовать сбежавшего в Лондон бизнесмена
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Герман Горбунцов может сменить процессуальный статус — со свидетеля на обвиняемого.
Следственный комитет просит Басманный суд Москвы заочно арестовать российского банкира Германа Горбунцова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Горбунцов объявлен в международный розыск.
Известный в российских деловых кругах банкир Герман Горбунцов стал фигурантом дела о крупном мошенничестве. Признаки преступления были вскрыты в ходе расследования убийства московского бизнесмена Александра Минеева. Последние годы Горбунцов живет в Лондоне и оттуда дает показания российским судам и следователям. Он много раз был свидетелем. Обвиняемым признан в первый, но, возможно, не последний раз, уточняет «Российская газета».
Согласно материалам дела, Горбунцов с подельниками украли целый коттеджный поселок у семьи основателя первой в современной России сети супермаркетов электроники Александра Минеева, которого застрелили в 2014 году. Так, по версии следствия, в июле 2014-го в результате махинаций Горбунцов и его сообщники похитили у наследников Минеева собственность на 504 млн рублей, сообщают «Известия». Отмечается, что ответственность за преступления Горбунцов обычно перекладывал на подручных и охотно давал показания, так как знал все детали махинаций. Однако уголовное дело, подробно описывающее, как у наследников Александра Минеева украли землю и коттеджный поселок, должно наконец изменить статус банкира с «серийного свидетеля» на обвиняемого.
Известный в российских деловых кругах банкир Герман Горбунцов стал фигурантом дела о крупном мошенничестве. Признаки преступления были вскрыты в ходе расследования убийства московского бизнесмена Александра Минеева. Последние годы Горбунцов живет в Лондоне и оттуда дает показания российским судам и следователям. Он много раз был свидетелем. Обвиняемым признан в первый, но, возможно, не последний раз, уточняет «Российская газета».
Согласно материалам дела, Горбунцов с подельниками украли целый коттеджный поселок у семьи основателя первой в современной России сети супермаркетов электроники Александра Минеева, которого застрелили в 2014 году. Так, по версии следствия, в июле 2014-го в результате махинаций Горбунцов и его сообщники похитили у наследников Минеева собственность на 504 млн рублей, сообщают «Известия». Отмечается, что ответственность за преступления Горбунцов обычно перекладывал на подручных и охотно давал показания, так как знал все детали махинаций. Однако уголовное дело, подробно описывающее, как у наследников Александра Минеева украли землю и коттеджный поселок, должно наконец изменить статус банкира с «серийного свидетеля» на обвиняемого.
127