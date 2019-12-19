В России

56 минут назад

Организаторы лотереи ищут выигравшего 9,7 млн рублей

156
#лотерея
Организаторы лотереи ищут выигравшего 9,7 млн рублей

Победитель до сих пор не объявился.

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею «12/24» 9 757 490 рублей. Розыгрыш прошел сегодня, 19 декабря, сообщает «Екатеринбург-онлайн».

— Тиражи быстрой лотереи «12/24» проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов, — рассказали в пресс-службе «Столото». — Участник отмечает 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Новоиспеченный миллионер не угадал ни одного числа выигрышной комбинации. Кстати, его билет стоил всего 60 рублей.

Оформлять свой выигрыш победитель еще не пришел.
156
#лотерея

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В школе обрушился потолок
#потолок #школа
В школе обрушился потолок

43 минуты назад

В России
Следователи требуют арестовать сбежавшего в Лондон бизнесмена
#арест #мошенничество
Следователи требуют арестовать сбежавшего в Лондон бизнесмена

48 минут назад

В России
Чиновников отправили считать белье в больнице
#болница
Чиновников отправили считать белье в больнице

сегодня, 13:07

В России
Украина оценила потери от транзита газа
#транзит #газ #Украина
Украина оценила потери от транзита газа

сегодня, 12:57

В России
Сбербанк станет партнером каршеринга и доставки еды
#сделка #банк #доставка еды
Сбербанк станет партнером каршеринга и доставки еды

сегодня, 12:49

В России
Сенат США одобрил санкции против России
#санкции #США
Сенат США одобрил санкции против России

сегодня, 12:38

В России