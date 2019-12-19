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56 минут назад
Организаторы лотереи ищут выигравшего 9,7 млн рублей
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Победитель до сих пор не объявился.
Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею «12/24» 9 757 490 рублей. Розыгрыш прошел сегодня, 19 декабря, сообщает «Екатеринбург-онлайн».
— Тиражи быстрой лотереи «12/24» проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов, — рассказали в пресс-службе «Столото». — Участник отмечает 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Новоиспеченный миллионер не угадал ни одного числа выигрышной комбинации. Кстати, его билет стоил всего 60 рублей.
Оформлять свой выигрыш победитель еще не пришел.
— Тиражи быстрой лотереи «12/24» проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов, — рассказали в пресс-службе «Столото». — Участник отмечает 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Новоиспеченный миллионер не угадал ни одного числа выигрышной комбинации. Кстати, его билет стоил всего 60 рублей.
Оформлять свой выигрыш победитель еще не пришел.
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