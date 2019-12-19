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Чиновников отправили считать белье в больнице

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#болница
Чиновников отправили считать белье в больнице

Так отреагировал на жалобы глава Колымы.

Накануне в соцсетях распространили сообщение, в котором автор просил помочь отделению травматологии Магаданской больницы. Как сообщалось в тексте, больница остро нуждается в постельном белье. Этот призыв о помощи также был опубликован в аккаунте губернатора в Instagram в комментариях под одним из постов. Сегодня на заседании правительства Сергей Носов отреагировал на сообщение, сообщает MagadanMedia.

- Почему вы не сработали на опережение? Как объяснить отсутствие средств на постельное белье и как увязать это с зарплатой работников в областной больнице? Кто проверил склады? Лично? Проводите инвентаризацию! Не доработали. Проследите, чтобы этого человека не обидел никто, – заявил губернатор Колымы Сергей Носов.

Министр здравоохранения Сергей Чеканов ответил, что по этому поводу было разбирательство с главврачом, заведующей отделения и старшей медсестрой. За отделения доложила, что белье есть, и в доказательство представила смету о количестве комплектов на складе.

«Не верю, - отметил на это губернатор. – А вы проверили физическое наличие белья?» Оказалось, не проверили.

На это глава региона поручил министру и зампредседателя Правительства Татьяне Савченко лично посчитать белье в больнице, провести инвентаризацию и предоставить акт. Выяснилось, что письмо написала недавно устроившаяся на работу кастелянша, уточняет издание «Колыма».
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#болница

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