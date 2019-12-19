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За попытку подкупить автоинспектора житель области получил пять месяцев строгого режима

10 749
#взятка
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За попытку подкупить автоинспектора житель области получил пять месяцев строгого режима
В селе Красное вынесен приговор по делу о даче мелкой взятки - водитель пытался подкупить инспектора ГИБДД.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, водитель отказался проходить освидетельствование на опьянение и предложил инспектору ГИБДД 800 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении.

Автоинспектор от взятки отказался, а в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Учитывая, что у водителя уже была непогашенная судимость за тяжкое преступление, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.


10 749
#взятка
1

Комментарии (10)

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))))

11 минут назад
Просто, очень мало предложил. Все они в руку смотрят, как побирошки.
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Не так воспитан

21 минуту назад
Он бы менту ещё семечек отсыпал, что бы протокол не составлять.....
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Жадина говядина

23 минуты назад
Вообще сбрендил 800 рублей , приколист.
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Ваня Палкин

23 минуты назад
Братва в камере обоссытся, фраер на строгача заехал за 800 р......
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Справедлива страна !!!

24 минуты назад
Очень рад,что живу в России !!! Могли бы конечно и смертную казнь,если бы дал 1000
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Продажная Шкура

29 минут назад
Кто бы мне бы дал взятку? Беру зелёненькими!
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Житель

34 минуты назад
Страна не пуганых идиотов! За 800руб - колония строгого режима. А за миллиарды Сердюков со своей подругой отделались легким испугом!
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Житель

47 минут назад
Ставок не знает, неинтересуется, надо постоянно мониторить, за долларом следить, незнание ставок не освобождает от ответственности
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Gost

54 минуты назад
Конечно отказался... 800 рублей это просто пливок вот 80000 было бы нормально...
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вв

55 минут назад
дааааа ....в деревне только 800 это деньги .....в липецке за пьяную езду менее 30т не предлагать
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