сегодня, 12:56
За попытку подкупить автоинспектора житель области получил пять месяцев строгого режима
Как сообщает прокуратура Липецкой области, водитель отказался проходить освидетельствование на опьянение и предложил инспектору ГИБДД 800 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении.
Автоинспектор от взятки отказался, а в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.
Учитывая, что у водителя уже была непогашенная судимость за тяжкое преступление, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
))))
Не так воспитан
Жадина говядина
Ваня Палкин
Справедлива страна !!!
Продажная Шкура
Житель
Житель
Gost
вв