За попытку подкупить автоинспектора житель области получил пять месяцев строгого режима

В селе Красное вынесен приговор по делу о даче мелкой взятки - водитель пытался подкупить инспектора ГИБДД.

Как сообщает прокуратура Липецкой области, водитель отказался проходить освидетельствование на опьянение и предложил инспектору ГИБДД 800 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении.

Автоинспектор от взятки отказался, а в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Учитывая, что у водителя уже была непогашенная судимость за тяжкое преступление, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.