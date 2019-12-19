В России
сегодня, 12:57
Украина оценила потери от транзита газа
Страна может лишиться 2% ВВП.
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около 2% ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Сергей Левочкин.
- За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 миллиарда (кубометров газа. — Прим. ред.) и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год, — цитирует парламентария РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что «возможное непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс». При этом депутат выразил надежду, что президент Владимир Зеленский проявит политическую волю для решения вопроса с продлением контракта, пишут «Известия». Срок действия договора на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря, стороны — компании «Нафтогаз» и «Газпром» — пока не договорились о новом контракте, напоминает РБК.
- За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 миллиарда (кубометров газа. — Прим. ред.) и заработала на этом 14 миллиардов долларов. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно два с половиной миллиарда долларов в год, — цитирует парламентария РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что «возможное непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс». При этом депутат выразил надежду, что президент Владимир Зеленский проявит политическую волю для решения вопроса с продлением контракта, пишут «Известия». Срок действия договора на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря, стороны — компании «Нафтогаз» и «Газпром» — пока не договорились о новом контракте, напоминает РБК.