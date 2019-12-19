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Сбербанк станет партнером каршеринга и доставки еды

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#сделка #банк #доставка еды
Сбербанк станет партнером каршеринга и доставки еды

Кредитная организация выкупила долю в совладельце Mail.ru Group.

Сбербанк закрыл сделку по приобретению у Газпромбанка и Ростеха 36% в совладельце Mail.ru Group - компании "МФ Технологии" (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group), сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение компании. Ранее сообщалось, что сумма сделки должна составить 11,3 млрд рублей.

- Сбербанк закрыл сделку по приобретению 36% в АО "МФ Технологии" у АО "Газпромбанк" и госкорпорации "Ростех" и стал равноправным партнером в компании, - отмечается в сообщении. Речь идет о выкупе 35-процентной доли Газпромбанка, а также 1-процентной доли "Ростеха" в "МФ Технологиях". Таким образом, банк получил около 21% голосов интернет-холдинга.

Таким образом Сбербанк и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия на рынке еды и транспорта, поясняет «Форбс». Оно получит до 95% в сервисе «Ситимобил», более 98% в Delivery Club, контроль над платформой SberFood и каршерингом YouDrive, а также доли в операторе киосков DC Daily, производителе здорового питания Performance Group, сервисе «СберМаркет» и другие активы. Стороны получили равные доли в совместном предприятии. При этом до 10% долей будет выделено сотрудникам платформы в рамках программы долгосрочной мотивации.

Помимо "МФ Технологий", акционерами Mail.ru Group также являются Alibaba Group (4,4% голосов), Naspers (12,3% голосов), Tencent (3,3% голосов). На free float приходится 21,7% голосов, уточняет «Интерфакс».
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#сделка #банк #доставка еды

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