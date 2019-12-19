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«Пациентка сама открыла дверь автомобиля»

15 2025
#здравоохранение
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«Пациентка сама открыла дверь автомобиля»

В управлении здравоохранения прокомментировали историю с выпавшей из «скорой женщиной.

В Липецкой области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Обвиняемой по делу проходит фельдшер задонской межрайонной больницы: 1 апреля этого года на трассе Липецк-Хлевное из машины «скорой» выпала пациентка. При падении женщина получила переломы бедра и челюсти, на дороге ее нашел экипаж ДПС. Позже за пациенткой вернулась «скорая». 

Сегодня управление здравоохранения Липецкой области дало пояснения по этому происшествию.

«1 апреля пациентку в сопровождении фельдшера скорой медицинской помощи перевозили из Задонской межрайонной больницы в Липецкую областную клиническую больницу для подтверждения диагноза – «острое нарушение мозгового кровообращения». Врачи осмотрели пациентку и провели необходимые обследования, включая рентгеновскую компьютерную томографию. Диагноз не подтвердился.

На обратном пути из областной клинической больницы пациентка попыталась самовольно покинуть машину скорой помощи. В результате чего женщина выпала из автмобиля и травмировала ногу. Пострадавшая была срочно госпитализирована в травматологическое отделение Задонской межрайонной больницы.

Случай произошёл около восьми месяцев назад. За это время женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь, как в стационарных условиях, так и в амбулаторно-поликлинических. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.

Данный случай был детально разобран на заседании врачебной комиссии в медицинской организации. К лицам, допустившим развитие инцидента, применены меры дисциплинарного воздействия.

Управление здравоохранения, в свою очередь, провело служебную проверку, в ходе которой было установлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками службы скорой медицинской помощи, а также недостаточный контроль за работой службы со стороны администрации больницы. Деятельность больницы управление здравоохранения взяло под особый контроль».

Добавим, что по данным прокуратуры Липецкой области фельдшер оставила пациентку без присмотра в задней части салона:

«Когда женщине стало хуже и она попросила о помощи фельдшер в грубой форме предложила пенсионерке успокоиться.  Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая оказалась незакрытой на специальную защелку-фиксатор, и  выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти», - сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.

фото 03medhelp.ru
15 2025
#здравоохранение
1

Комментарии (15)

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не кто кроме нее

2 минуты назад
бапку в спец наз !десантируеться хорошо.
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Барон

14 минут назад
Егор, что ж они тебе не приглянулись?
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!

20 минут назад
УЖАС! УЖАС! УЖАС! И ЗДЕСЬ ОТМАЗАЛИСЬ! ИНТЕРЕСНО, А ПАЦИЕНТКА В КУРСЕ, ЧТО ОНА САМА ВЫПРЫГНУЛА ?
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мозгоед

23 минуты назад
Лёлик останови машину я выйду.
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бабка

39 минут назад
Сама виновата, ну как в голову пришло облакотиться на дверь????? Нормальные люди сидят в окошко смотрят.
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Зоркий

40 минут назад
Фельдшер: мы сказали женщине, что помочь ей ничем не можем, но так и быть отвезём ее в морг, и тут она как ломанулась...
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КОРОЕД

49 минут назад
УЖАС! УЖАС! ВОДЯТЕЛ И ФЕЛЬДШЕР - КОНОВАЛ НЕ ЗАМЕТИЛИ КАК ВЫПАЛ ПАЦИЕНТ? В КУТУЗКУ ОБОИХ!
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вв

58 минут назад
....дверь то они закрыли ...просто женщину забыли что везли ....молодые ....есть о сем поговорить .....страна дураков
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Алкаш

сегодня, 13:08
А что сложно открыть в Скорой дверь? Это же не мусорской бобик. Другое дело, что в данной ситуации сопровождающий должен был сидеть в салоне, а не как обычно в кабине.
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ттт

сегодня, 13:06
а на дороге ее нашел экипаж ДПС - это как?! то есть они просто закрыли дверь и поехали дальше
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