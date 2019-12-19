Общество
сегодня, 12:19
«Пациентка сама открыла дверь автомобиля»
15 2025
В управлении здравоохранения прокомментировали историю с выпавшей из «скорой женщиной.
В Липецкой области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Обвиняемой по делу проходит фельдшер задонской межрайонной больницы: 1 апреля этого года на трассе Липецк-Хлевное из машины «скорой» выпала пациентка. При падении женщина получила переломы бедра и челюсти, на дороге ее нашел экипаж ДПС. Позже за пациенткой вернулась «скорая».
Сегодня управление здравоохранения Липецкой области дало пояснения по этому происшествию.
«1 апреля пациентку в сопровождении фельдшера скорой медицинской помощи перевозили из Задонской межрайонной больницы в Липецкую областную клиническую больницу для подтверждения диагноза – «острое нарушение мозгового кровообращения». Врачи осмотрели пациентку и провели необходимые обследования, включая рентгеновскую компьютерную томографию. Диагноз не подтвердился.
На обратном пути из областной клинической больницы пациентка попыталась самовольно покинуть машину скорой помощи. В результате чего женщина выпала из автмобиля и травмировала ногу. Пострадавшая была срочно госпитализирована в травматологическое отделение Задонской межрайонной больницы.
Случай произошёл около восьми месяцев назад. За это время женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь, как в стационарных условиях, так и в амбулаторно-поликлинических. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.
Данный случай был детально разобран на заседании врачебной комиссии в медицинской организации. К лицам, допустившим развитие инцидента, применены меры дисциплинарного воздействия.
Управление здравоохранения, в свою очередь, провело служебную проверку, в ходе которой было установлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками службы скорой медицинской помощи, а также недостаточный контроль за работой службы со стороны администрации больницы. Деятельность больницы управление здравоохранения взяло под особый контроль».
Добавим, что по данным прокуратуры Липецкой области фельдшер оставила пациентку без присмотра в задней части салона:
«Когда женщине стало хуже и она попросила о помощи фельдшер в грубой форме предложила пенсионерке успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая оказалась незакрытой на специальную защелку-фиксатор, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти», - сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.
фото 03medhelp.ru
Сегодня управление здравоохранения Липецкой области дало пояснения по этому происшествию.
«1 апреля пациентку в сопровождении фельдшера скорой медицинской помощи перевозили из Задонской межрайонной больницы в Липецкую областную клиническую больницу для подтверждения диагноза – «острое нарушение мозгового кровообращения». Врачи осмотрели пациентку и провели необходимые обследования, включая рентгеновскую компьютерную томографию. Диагноз не подтвердился.
На обратном пути из областной клинической больницы пациентка попыталась самовольно покинуть машину скорой помощи. В результате чего женщина выпала из автмобиля и травмировала ногу. Пострадавшая была срочно госпитализирована в травматологическое отделение Задонской межрайонной больницы.
Случай произошёл около восьми месяцев назад. За это время женщине была оказана вся необходимая медицинская помощь, как в стационарных условиях, так и в амбулаторно-поликлинических. В настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает, врачи оценивают её состояние как удовлетворительное.
Данный случай был детально разобран на заседании врачебной комиссии в медицинской организации. К лицам, допустившим развитие инцидента, применены меры дисциплинарного воздействия.
Управление здравоохранения, в свою очередь, провело служебную проверку, в ходе которой было установлено ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками службы скорой медицинской помощи, а также недостаточный контроль за работой службы со стороны администрации больницы. Деятельность больницы управление здравоохранения взяло под особый контроль».
Добавим, что по данным прокуратуры Липецкой области фельдшер оставила пациентку без присмотра в задней части салона:
«Когда женщине стало хуже и она попросила о помощи фельдшер в грубой форме предложила пенсионерке успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая оказалась незакрытой на специальную защелку-фиксатор, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти», - сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.
фото 03medhelp.ru
15 2025
не кто кроме нее
Барон
!
мозгоед
бабка
Зоркий
КОРОЕД
вв
Алкаш
ттт