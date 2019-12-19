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Производители шампанского заявили о возможном дефиците напитков

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#шампанское #закон #вино
Производители шампанского заявили о возможном дефиците напитков

Компании не исключают спада производства из-за изменения законодательства.

Производство шампанского в России может резко сократиться из-за закона о виноделии, сообщили «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Две эти компании – крупнейшие производители игристого в России, на них, по данным ЦИФРРА, приходится почти 50%, сообщают «Ведомости».

Законопроект, который прошел 18 декабря второе и третье чтение, содержит запрет на использование в производстве импортного вина, винограда и сусла и предусматривает преференции для вин, сделанных на 100% из российского винограда. Закон вступит в силу через 180 дней после подписания. У «Абрау-Дюрсо» около 60% продукции делается из импортного виноматериала, у «Игристых вин» – почти 100%. По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза и его заменит дешевый импорт, отмечает «Интерфакс». Спрос действительно может упасть, предупреждает представитель АКОРТ (объединяет крупнейшие розничные сети) Илья Власенко: как показала практика раздельной выкладки молочных товаров, у продукции с заменителями молочного жира продажи резко упали. То же может произойти, если ввести дополнительные категории алкогольной продукции, считает он.

При этом соавтор законопроекта член Совета Федерации и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что документ не запрещает использование зарубежных виноматериалов, уточняет «Лента». Произведенную из них продукцию необходимо будет называть вином, изготовленным в России из импортного виноматериала.
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#шампанское #закон #вино

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