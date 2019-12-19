Открытый с помпой в 2017-м году супер-двор уже требует ремонта

Нарекания к качеству работ возникли в течение года после сдачи объекта.

Городскому управлению капитального ремонта пришлось обращаться в суд, чтобы устранить огрехи в благоустройстве двора дома №14 на улице Петра Смородина. Этот двор отремонтировали и с помпой открыли в декабре 2017 года. Там в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обновили дорожное покрытие и установили современную детскую площадку и спортивное оборудование. После сдачи объекта и шумного праздника оказалось, что не все работы выполнены качественно: благоустройство посыпалось через 11 месяцев после приемки.



В ноябре 2018 года чиновники проверили состояние двора и установили, что он уже требует ремонта. Оказалось, что асфальт возле подъездов положили некачественно, а на углу спортивной площадки уже рассыпались бордюры — их надо сделать заново. Есть претензии и к самой площадке. Меньше чем за год ее ограждения испортились: нужно очистить от ржавчины и заново покрасить 46 секций забора. Управление капитального ремонта еще в 2018 году обратилось с претензиями и требованиями устранить дефекты к подрядчикам — компаниям из Липецка и Белгорода, но они не спешили выполнять свои гарантийные обязательства. Тогда чиновники обратились в арбитражный суд, где их требования насчет ремонта удовлетворили.



Недочеты в благоустройстве двора должны устранить до конца января 2020 года. Эти работы не будут стоить городскому бюджету ни копейки. Заметим, что на благоустройство двора в 2017 году потратили почти 12 млн рублей.