Общество

42 минуты назад

Открытый с помпой в 2017-м году супер-двор уже требует ремонта

15 1027
#благоустройство
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Открытый с помпой в 2017-м году супер-двор уже требует ремонта

Нарекания к качеству работ возникли в течение года после сдачи объекта.

Городскому управлению капитального ремонта пришлось обращаться в суд, чтобы устранить огрехи в благоустройстве двора дома №14 на улице Петра Смородина. Этот двор отремонтировали и с помпой открыли в декабре 2017 года. Там в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» обновили дорожное покрытие и установили современную детскую площадку и спортивное оборудование. После сдачи объекта и шумного праздника оказалось, что не все работы выполнены качественно: благоустройство посыпалось через 11 месяцев после приемки.

В ноябре 2018 года чиновники проверили состояние двора и установили, что он уже требует ремонта. Оказалось, что асфальт возле подъездов положили некачественно, а на углу спортивной площадки уже рассыпались бордюры — их надо сделать заново. Есть претензии и к самой площадке. Меньше чем за год ее ограждения испортились: нужно очистить от ржавчины и заново покрасить 46 секций забора. Управление капитального ремонта еще в 2018 году обратилось с претензиями и требованиями устранить дефекты к подрядчикам — компаниям из Липецка и Белгорода, но они не спешили выполнять свои гарантийные обязательства. Тогда чиновники обратились в арбитражный суд, где их требования насчет ремонта удовлетворили.

Недочеты в благоустройстве двора должны устранить до конца января 2020 года. Эти работы не будут стоить городскому бюджету ни копейки. Заметим, что на благоустройство двора в 2017 году потратили почти 12 млн рублей.
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#благоустройство
1

Комментарии (15)

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Горожанка

2 минуты назад
Было бы удивительно если бы с точностью до наоборот. В так,нормальная ситуация для Липецка,все как всегда стабильно.
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ЛИПЧАНИН

2 минуты назад
Это все итог Королевско-гулевского наследия, весь город при них сдал дряхлым и люди тоже, вместо работы одна говорильня и нахваливание друг друга и вот он итог.
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Вот так и живём !

13 минут назад
Карина, СТРОЧИТЬ ПИСЬМА НАДО ! Во все инстанции ! Ты тратишь свою энергию на всё это щелкоперство , а они шарфики Луис Витон носят и часы HUBLOT !
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лучше наших криворуких липецких

15 минут назад
ты больной ? все делают джамшуты
ответить

Гость

17 минут назад
В Липецке буквально все начинает разваливаться через шесть месяцев после ремонта . Лучше пригласить китайских рабочих они сделают лучше наших криворуких липецких .
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Карина

17 минут назад
На ул. Катукова,26 в рамках програмы благоустройства дворов и детских площадок тоже провели работы, но когда будет завершение? Землю так и не разровняли, лежит глыбами, резиновое покрытие новое затоскали этой грязью, строительный муср не убрали, демонтированные мелаллические качели валяются. Все смотрится ужасно. Доброе дело довести надо до победного завершения. Судят по конечному результату. Весной на этих земельных валах сорняки вырастут, нет ровных площадок, как косить? Взрослые ноги переломают, а детям как там находиться? Кто курировал эти дворы из начальства? Видимо все на самотек брошено. Любое хорошее начало у нас испортят.
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Утыркина

22 минуты назад
Это же пи*дец ! Е твою мать !
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Канешно должны ! ))))))))))))))))

25 минут назад
должны устранить до конца января 2020 года.
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Бабло нельзя сразу всё отдавать

26 минут назад
Что бы судов не было !
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ВАСЯ

29 минут назад
Лида, а у россиянок из влагалища
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