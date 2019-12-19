Общество
43 минуты назад
Новогодняя игрушка липчанки украшает Эрмитаж
1 370
В конкурсе украшений для Эрмитажа в одной из главных номинаций победила жительница Липецка
В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония награждения победителей международного конкурса елочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа», организаторами которого выступили Государственный Эрмитаж совместно с меценатом Юрием Берестовым, сообщает Питерец.ру.
В номинации «Инициатива региона» от города Липецка была отмечена работа Оксаны Корниловой - разрисованная елочная игрушка в виде кубика «Грани впечатлений».
Липчанка награждена индивидуальной экскурсией по Эрмитажу.
Лучшие работы участников конкурса, а их отобранно 100, украсят ели Эрмитажа.
Фото: piterets.ru
В номинации «Инициатива региона» от города Липецка была отмечена работа Оксаны Корниловой - разрисованная елочная игрушка в виде кубика «Грани впечатлений».
Липчанка награждена индивидуальной экскурсией по Эрмитажу.
Лучшие работы участников конкурса, а их отобранно 100, украсят ели Эрмитажа.
Фото: piterets.ru
1 370
))))))))