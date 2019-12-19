Новогодняя игрушка липчанки украшает Эрмитаж

В конкурсе украшений для Эрмитажа в одной из главных номинаций победила жительница Липецка





В номинации «Инициатива региона» от города Липецка была отмечена работа Оксаны Корниловой - разрисованная елочная игрушка в виде кубика «Грани впечатлений».



Липчанка награждена индивидуальной экскурсией по Эрмитажу.



Лучшие работы участников конкурса, а их отобранно 100, украсят ели Эрмитажа.



Фото: piterets.ru



В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония награждения победителей международного конкурса елочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа», организаторами которого выступили Государственный Эрмитаж совместно с меценатом Юрием Берестовым, сообщает Питерец.ру.В номинации «Инициатива региона» от города Липецка была отмечена работа Оксаны Корниловой - разрисованная елочная игрушка в виде кубика «Грани впечатлений».Липчанка награждена индивидуальной экскурсией по Эрмитажу.Лучшие работы участников конкурса, а их отобранно 100, украсят ели Эрмитажа.