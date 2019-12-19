Общество

43 минуты назад

Новогодняя игрушка липчанки украшает Эрмитаж

1 370
#елочные игрушки #новый год
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Новогодняя игрушка липчанки украшает Эрмитаж

В конкурсе украшений для Эрмитажа в одной из главных номинаций победила жительница Липецка

В Эрмитажном театре Санкт-Петербурга прошла торжественная церемония награждения победителей международного конкурса елочных игрушек «Создай экспонат для Эрмитажа», организаторами которого выступили Государственный Эрмитаж совместно с меценатом Юрием Берестовым, сообщает Питерец.ру.

В номинации «Инициатива региона» от города Липецка была отмечена работа Оксаны Корниловой - разрисованная елочная игрушка в виде кубика «Грани впечатлений».

Липчанка награждена индивидуальной экскурсией по Эрмитажу.

Лучшие работы участников конкурса, а их отобранно 100, украсят ели Эрмитажа.

Фото: piterets.ru

1 370
#елочные игрушки #новый год
1

Комментарии (1)

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))))))))

19 минут назад
классно,когда есть идеи
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