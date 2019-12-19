Происшествия

сегодня, 10:02

Бандит обокрал «Спортмастер» и отправился в колонию

3 707
#кража #магазин
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Бандит обокрал «Спортмастер» и отправился в колонию

Криминальная биография мужчины тянется с 2003 года.

Мировой судья СУ №15 Советского округа Липецка вынес приговор по обвинению в краже. Преступником оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Его первая судимость датируется 2003 годом, тогда его уличили в разбойном нападении. Позже мужчину привлекали к уголовной ответственности за бандитизм, похищение человека, вымогательство, угон и кражу автомобильных номеров.

Преступник вышел из колонии осенью 2017 года, а в августе 2019 года снова встал на скользкий путь. Этим летом мужчина обокрал магазин «Спортмастер» в ТРЦ «Европа». Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник сначала умыкнул аппарат для снятия антикражных бирок с товаров, а потом с его помощью украл из торгового зала мужские джемперы и футболки. Ему удалось незаметно покинуть магазин. Ущерб от преступления оценили почти в 5 000 рублей. Преступника вычислили по записям камер наблюдения.

Мужчина не стал отрицать свою вину. Суд учел богатое криминальное прошлое злоумышленника как отягчающее наказание обстоятельство и отправил его в колонию на 8 месяцев. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Часть похищенного удалось вернуть в магазин.

Стоит заметить, что в практике мировых судей районов Липецка часто фигурируют кражи из торговых центров. В большинстве случаев злоумышленников вычисляют охранники или их находят по записям с камер. Сумма ущерба чаще всего незначительная для торговой точки — примерно до 10 000 рублей, но для пойманного на краже гражданина такая с коммерческой точки зрения мелочь оборачивается судимостью — как с условным, так и с реальным лишением свободы.
3 707
#кража #магазин
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Комментарии (3)

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Правда

7 минут назад
Мелкий воришка.
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Мокрые бандиты

7 минут назад
какой же это бандит ? Это воришка, причем тупой.
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----

30 минут назад
осенью 2017 года, а в августе 2019 года снова встал на скользкий путь,подскользнулся б..ть урод
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