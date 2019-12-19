Бандит обокрал «Спортмастер» и отправился в колонию

Криминальная биография мужчины тянется с 2003 года.

Мировой судья СУ №15 Советского округа Липецка вынес приговор по обвинению в краже. Преступником оказался ранее неоднократно судимый мужчина. Его первая судимость датируется 2003 годом, тогда его уличили в разбойном нападении. Позже мужчину привлекали к уголовной ответственности за бандитизм, похищение человека, вымогательство, угон и кражу автомобильных номеров.



Преступник вышел из колонии осенью 2017 года, а в августе 2019 года снова встал на скользкий путь. Этим летом мужчина обокрал магазин «Спортмастер» в ТРЦ «Европа». Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник сначала умыкнул аппарат для снятия антикражных бирок с товаров, а потом с его помощью украл из торгового зала мужские джемперы и футболки. Ему удалось незаметно покинуть магазин. Ущерб от преступления оценили почти в 5 000 рублей. Преступника вычислили по записям камер наблюдения.



Мужчина не стал отрицать свою вину. Суд учел богатое криминальное прошлое злоумышленника как отягчающее наказание обстоятельство и отправил его в колонию на 8 месяцев. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Часть похищенного удалось вернуть в магазин.



Стоит заметить, что в практике мировых судей районов Липецка часто фигурируют кражи из торговых центров. В большинстве случаев злоумышленников вычисляют охранники или их находят по записям с камер. Сумма ущерба чаще всего незначительная для торговой точки — примерно до 10 000 рублей, но для пойманного на краже гражданина такая с коммерческой точки зрения мелочь оборачивается судимостью — как с условным, так и с реальным лишением свободы.