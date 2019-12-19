В области снова ищут бизнес-омбудсмена

Липецкий облсовет объявил новый конкурс.

В областном Совете в третий раз (!) за этот год начали прием предложений о кандидатурах на должность регионального Уполномоченного по защите прав предпринимателей.



Напомним, что цирк с этой синекурной должностью продолжается с весны этого года, после того, как в апреле ее покинул Владимир Подгорный. 30 мая на сессии областного Совета депутаты на альтернативной основе выбрали новым Уполномоченным по защите прав предпринимателей бывшего заместителя, а потом советника врио главы региона Юрия Божко. За него проголосовал 31 парламентарий. Однако эту кандидатуру, выдвинутую тогда врио губернатора Игорем Артамоновым, дважды не согласовал Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сославшийся на то, что у Юрия Божко отсутствует опыт работы в области защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности. В итоге в августе прокуратура области указала депутатам на то, что те не в праве выкручивать руки федеральным омбудсменам при согласовании согласования региональных Уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей (заместитель прокурора региона Руслан Стрельников тогда опротестовал сразу три областных закона: об Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей).



В октябре облсовет объявил новый конкурс по избранию омбудсмена, документы на который подали четыре претендента: ныне безработный бывший начальник областного управления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков, президент областной общественной организации по защите прав и интересов предпринимателей «Открытая предпринимательская гильдия» Андрей Корчагин, экс-гендиректор ОАО «Особая экономическая зона», ныне директор по стратегическому развитию ее резидента ООО «Техна» Иван Кошелев и доцент кафедры юриспруденции липецкого филиала АНОО ВО «Воронежского института права и экономики», директор юридической компании «Соколов и партнеры» Дмитрий Соколов. Иван Кошелев и Сергей Бугаков позже сняли свои кандидатуры, а 12 декабря на сессии областного Совета после тайного голосования стало ясно, что ни одна из двух оставшихся кандидатур не набрала большинства голосов депутатов.



Складывается мнение, что в областном Совете выбирают Папу Римского, а не заурядного, ничего не решающего госслужащего!