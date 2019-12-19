Происшествия

сегодня, 08:26

В Грязях сошла с рельсов железнодорожная цистерна

5 839
#железнодорожная авария #спасатели
В Грязях сошла с рельсов железнодорожная цистерна
Сегодня в 02.49 на станции  «Грязи-Воронежские» сошла с рельсов и завалилась на бок цистерна маневрового грузового состава.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, утечки топлива не произошло, теме не менее, спасатели залили цистерну специальной пеной. Не вызвала аварии и задержки в движении поездов. 

К восьми утра цистерну поставили на колеса.

5 839
#железнодорожная авария #спасатели

Комментарии (5)

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Скользуны

14 минут назад
Зажаты были
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я

29 минут назад
Это топливо зело ядовитое - пожарные химзащиту одели.
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игорь михайлович

34 минуты назад
И тут оптимизация штатов достает, А если бы везли вагон с хрусталем или снарядами? И как это свалилась огромная цистерна и ни капли не пролились,фантазёры!
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Инквизитор

34 минуты назад
Отправить ржд вслед за трамваем.
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К вочьми утра цистерну поставили на колеса.

59 минут назад
К вочьми утра цистерну поставили на колеса.
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