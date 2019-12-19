В Грязях сошла с рельсов железнодорожная цистерна

Сегодня в 02.49 на станции «Грязи-Воронежские» сошла с рельсов и завалилась на бок цистерна маневрового грузового состава.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, утечки топлива не произошло, теме не менее, спасатели залили цистерну специальной пеной. Не вызвала аварии и задержки в движении поездов.К восьми утра цистерну поставили на колеса.