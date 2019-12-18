Плей-офф все дальше: МХК «Липецк» проиграл «битву за шесть очков» в Россоши

Решающую шайбу липчане пропустили на последних минутах.

Никак не задается декабрь для липецких хоккеистов. В Россоши наша команда проиграла уже 4-й матч в заключительном месяце в году (при одной победе дома над той же Россошью» в овертайме – 4:3). Сегодняшний матч закончился со счетом – 3:2 в пользу команды из Воронежской области.

В самом начале матча хозяева площадки дважды оставались в меньшинстве, и вторым удалением на 10-й минуте воспользовался «Липецк»: Сергей Косовец подставил клюшку под наброс Даниила Прохорова – 1:0. Но едва составы команд стали равными, как всего через минуту с небольшим «Россошь» восстановила "статус-кво": Денис Казаков «пробил» нашего вратаря Руслана Ялбуева.

Затем моменты возникали у обеих команд. «Липецк» превзошел «Россошь» по количеству бросков в створ ворот в первом периоде – 10-7, а во втором отрезке более активными были уже хозяева – 14-10. Однако заброшенных шайб зрители не видели до заключительной двадцатиминутки.

На 44-й минуте Казаков оформил «дубль», подставив клюшку под идеальную передачу Даниила Войтко, до этого обыгравшего в нашей зоне двоих липчан – 2:1.

Липчане дождались возможности вновь сыграть в большинстве на 54-й минуте, и спустя всего 42 секунды после удаления хоккеиста «Россоши» Сергей Косовец ответил своим «дублем» - 2:2.

Игра клонилась к овертайму, но уж в очень большом порядке оказалось ведущее звено «Россоши». На 58-й минуте липчан просто раскатали в их зоне, автор двух шайб Казаков на этот раз сделал передачу, и Яков Наумов реализовал стопроцентный момент – 3:2.

У липчан оставались 2 минуты и 41 секунда, чтобы отыграться, но во время вбрасывания в средней зоне форвард Илья Орлов зачем-то поставил подножку сопернику и заработал малый штраф. А в ту же секунду, как он вернулся на площадку, удаление заработал еще и Дмитрий Сторожев, так что «Липецк» сам себя лишил возможности отыграться.

«Липецк» занимает скромное 7-е место в Западной конференции, расположившаяся строчкой выше «Россошь» оторвалась уже на 5 очков. В плей-офф выйдут 4 сильнейших коллектива, и шансы липчан тают на глазах…