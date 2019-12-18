Липецкий бизнесмен задержан за вымогательство

За денежное вознаграждение липчанин обещал не участвовать в аукционе

Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя города Липецка - заместителя генерального директора ООО «ТСК Гарантия», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.



Согласно материалам уголовного дела, липчанин потребовал от предпринимателя 200 000 рублей за отказ в его интересах от участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, проводимом администрацией Новокуйбышевска.



Липецкий бизнесмен был задержан при передаче ему денег.



Уголовное дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре Самарской области.

