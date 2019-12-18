Происшествия

сегодня, 20:09

Липецкий бизнесмен задержан за вымогательство

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#вымогательство
Липецкий бизнесмен задержан за вымогательство

За денежное вознаграждение липчанин обещал не участвовать в аукционе

Прокуратурой города Новокуйбышевска Самарской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя города Липецка - заместителя генерального директора ООО «ТСК Гарантия», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ.  

Согласно материалам уголовного дела, липчанин потребовал от предпринимателя 200 000 рублей за отказ в его интересах от участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, проводимом администрацией  Новокуйбышевска.

Липецкий бизнесмен был задержан при передаче ему денег.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в прокуратуре Самарской области.
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#вымогательство

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