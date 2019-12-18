Общество

59 минут назад

Новая липецкая мода – запирать чужие машины на парковках? (ФОТО)

22 928
#Автохамы #машины #парковки
Новая липецкая мода – запирать чужие машины на парковках? (ФОТО)

В описанной ситуации свое бессилие признал даже юрист.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратился читатель, который жаловался, что около часа не мог уехать со стоянки возле МФЦ. Причина – припаркованный рядом автомобиль, который сделал невозможным выезд сразу нескольким машинам.

- Ни записки, ни каких-либо контактов водитель не оставил, - рассказал липчанин, - Несколько владельцев соседних авто не знали что делать, ведь пропадать в очередях в МФЦ можно долго, а нам нужно было ехать. Покинуть парковку удалось только после того, как разъехались стоящие рядом машины – тогда удалось вырулить из плена.

На память остались фото – машина с блатными номерами и фигуркой кимоно на зеркале заднего вида. Не исключено, что водитель хочет предупредить, что занимался дзюдо (если это так) на случай дорожных разборок, которые при таком поведении неизбежны.

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Напомним, что мы недавно описывали похожий случай мы на улице Зегеля. История была точь-в-точь, как нынешняя: водитель припарковал авто, не считаясь и интересами других.

Кстати, юридических способов воздействия на таких водителей нет. Адвокат Анатолий Фурсов, к которому мы обратились за комментариями, сообщил, что можно попытаться «пробить» номер запершего вас безымянного водителя, позвонив в полицию и описав ситуацию. Но там не имеют законного права разглашать данные владельца (в том числе, номер телефона), а могут лишь пойти навстречу.

- Можно внимательнее приглядеться к номеру авто и, определив автосалон, в котором обслуживается машина, позвонить туда, но и там не обязаны искать владельца, - говорит юрист, - Вызывать эвакуатор бесполезно. По закону на штрафстоянку можно ту машину если она стоит на месте инвалида, на пешеходной зебре или перед ней, на тротуаре, на остановке для общественного транспорта или на расстоянии менее 15 метров от нее, вблизи трамвайных путей или на рельсах либо просто мешает движению автомобилей по проезжей части. В данном же случае остается надеяться только на сознательность водителя.

Увы, но практика показывает, что это – слабая надежда.

22 928
#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (22)

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Бычара

2 минуты назад
Я обычно таких * мордой в асфальт тычу. Попадёт мне ещё.
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Липчанин

5 минут назад
Я во дворе отучил так делать, первый раз поговорил, не помогло, потом 4 колеса спустил, второй раз так же, только с исчезновением золотников. Теперь телефон оставляет.
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Вован настоящий

7 минут назад
Если вы смогли выехать, то надо было хотя бы колёса спустить, а лучше зеркала поломать
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Нео

9 минут назад
Это даже не хамство, люди просто настолько уверенны в том, что подойдя к своему а/м на одном а может на двух боках будет царапина
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Куялекс

11 минут назад
Алекс, и * твой эвакуатор через 6 часов, в лучшем случае.
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Липецк

12 минут назад
Хамов очень много
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Лилипутин

14 минут назад
Аливьетина, это я по газонам газую
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гость

16 минут назад
красочку на стекло случайно
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Справедливости! Здесь и сейчас!

17 минут назад
Реально, если у таких сквозняк в башке - лечить надо. Самое простое - можно было спустить все колеса.
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вв

20 минут назад
когда уезжали хоть пару колес нипеля открутили ...А ТАК ОН НЕ ПОЙМЕТ ....
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