Новая липецкая мода – запирать чужие машины на парковках? (ФОТО)

В описанной ситуации свое бессилие признал даже юрист.

Сегодня в редакцию GOROD48 обратился читатель, который жаловался, что около часа не мог уехать со стоянки возле МФЦ. Причина – припаркованный рядом автомобиль, который сделал невозможным выезд сразу нескольким машинам.

- Ни записки, ни каких-либо контактов водитель не оставил, - рассказал липчанин, - Несколько владельцев соседних авто не знали что делать, ведь пропадать в очередях в МФЦ можно долго, а нам нужно было ехать. Покинуть парковку удалось только после того, как разъехались стоящие рядом машины – тогда удалось вырулить из плена.

На память остались фото – машина с блатными номерами и фигуркой кимоно на зеркале заднего вида. Не исключено, что водитель хочет предупредить, что занимался дзюдо (если это так) на случай дорожных разборок, которые при таком поведении неизбежны.





Напомним, что мы недавно описывали похожий случай мы на улице Зегеля. История была точь-в-точь, как нынешняя: водитель припарковал авто, не считаясь и интересами других.

Кстати, юридических способов воздействия на таких водителей нет. Адвокат Анатолий Фурсов, к которому мы обратились за комментариями, сообщил, что можно попытаться «пробить» номер запершего вас безымянного водителя, позвонив в полицию и описав ситуацию. Но там не имеют законного права разглашать данные владельца (в том числе, номер телефона), а могут лишь пойти навстречу.

- Можно внимательнее приглядеться к номеру авто и, определив автосалон, в котором обслуживается машина, позвонить туда, но и там не обязаны искать владельца, - говорит юрист, - Вызывать эвакуатор бесполезно. По закону на штрафстоянку можно ту машину если она стоит на месте инвалида, на пешеходной зебре или перед ней, на тротуаре, на остановке для общественного транспорта или на расстоянии менее 15 метров от нее, вблизи трамвайных путей или на рельсах либо просто мешает движению автомобилей по проезжей части. В данном же случае остается надеяться только на сознательность водителя.

Увы, но практика показывает, что это – слабая надежда.