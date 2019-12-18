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Липецкая вечЁрка: утонувший ребенок, повышение зарплат и стройка вопреки
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 18 декабря.
«Я не тот человек, который смирится с причиненной ребенку болью!». К сообщению о том, как семья посетила лора в областной детской больнице, оставлено почти две сотни комментариев. Читатели разделились на два лагеря: кто-то встал на защиту врача, кто-то уверен в правоте мамочки.
Внимание липчан привлекла новость о трагедии в селе Малый Хомутец Добровского района. Там дома в ванной погиб годовалый ребенок. Взрослые оставили его в ванне душевой кабины, наполненной водой, и отлучились по своим делам. Вернувшись, обнаружили мальчика без признаков жизни. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть младенца.
Тем временем липецким бюджетникам повысили зарплаты. С 1 января 2020 у работников бюджетных организаций на 5,8% вырастут должностные оклады. Но какими будут их заработки, решат их непосредственные руководители, которые будут руководствоваться помимо собственных соображений еще и принятыми в областной администрации «дорожными картами». Кстати, о руководителях. По информации источников GOROD48, во многих управлениях администрации региона и областных учреждениях начали сбор денег на подарки к Новому году для начальников. С учетом того, что обычно в управлениях числятся по 50-100 человек, начальников ждет явно приятный сюрприз стоимостью примерно в 15 000 рублей. Но смогут ли они их принять и не потерять место под солнцем.
Несмотря на активное нежелание жителей близлежащих домов, между 19-м микрорайоном и Юго-Западной подстанцией могут построить новый жилой комплекс. Этот проект давно всем известен. Воронежцы за помощь в решении проблем дольщиков получили кусок земли, а с ним – отсутствие необходимости прокладывать километры новых сетей, на окраине жилого массива. Люди шумели, обвиняя мэрию и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником. Однако, по факту строительство нового жилого комплекса началось: площадку отгородили забором и стали рыть котлован под первое здание. Причем совершенно законно, ведь публичные слушания носят всего лишь рекомендательный характер. Как говорится: голосуй – не голосуй, все равно получишь …жилой комплекс.
Внимание липчан привлекла новость о трагедии в селе Малый Хомутец Добровского района. Там дома в ванной погиб годовалый ребенок. Взрослые оставили его в ванне душевой кабины, наполненной водой, и отлучились по своим делам. Вернувшись, обнаружили мальчика без признаков жизни. Прибывшая бригада «скорой помощи» констатировала смерть младенца.
Тем временем липецким бюджетникам повысили зарплаты. С 1 января 2020 у работников бюджетных организаций на 5,8% вырастут должностные оклады. Но какими будут их заработки, решат их непосредственные руководители, которые будут руководствоваться помимо собственных соображений еще и принятыми в областной администрации «дорожными картами». Кстати, о руководителях. По информации источников GOROD48, во многих управлениях администрации региона и областных учреждениях начали сбор денег на подарки к Новому году для начальников. С учетом того, что обычно в управлениях числятся по 50-100 человек, начальников ждет явно приятный сюрприз стоимостью примерно в 15 000 рублей. Но смогут ли они их принять и не потерять место под солнцем.
Несмотря на активное нежелание жителей близлежащих домов, между 19-м микрорайоном и Юго-Западной подстанцией могут построить новый жилой комплекс. Этот проект давно всем известен. Воронежцы за помощь в решении проблем дольщиков получили кусок земли, а с ним – отсутствие необходимости прокладывать километры новых сетей, на окраине жилого массива. Люди шумели, обвиняя мэрию и разработчиков проекта в некомпетентности. Мол, построите новое гетто, который в итоге станет гадюшником. Однако, по факту строительство нового жилого комплекса началось: площадку отгородили забором и стали рыть котлован под первое здание. Причем совершенно законно, ведь публичные слушания носят всего лишь рекомендательный характер. Как говорится: голосуй – не голосуй, все равно получишь …жилой комплекс.
миротворец
Н
Житель г. Липецка