Общество

сегодня, 18:20

Заболеваемость бешенством в Липецкой области сократилась в 10 раз, а клещи не сумели побить рекорд

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#Зараза #бешенство #клещи #заболеваемость #Роспотребнадзор
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Заболеваемость бешенством в Липецкой области сократилась в 10 раз, а клещи не сумели побить рекорд

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области опубликовало доклад о состоянии инфекционной заболеваемости в регионе за 11 месяцев 2019 года.

В докладе, в частности, отмечено, что в регионе в несколько раз сократилось число случаев заражения бешенством. Было зарегистрировано всего 14 случаев бешенства животных против 161 годом ранее. Впрочем, 2018 год был особенным в плане распространения бешенства. Тогда в Липецкой области возник очаг, который в несколько раз увеличил статистику.

Клещи в Липецкой области были активны в 2019 году и покусали 4 839 человек, что также ниже показателей рекордного 2018 года, когда переносчики опасных заболеваний добились рекордного показателя – 6 677 жертв. Нынешнее количество – второе по численности за всю историю наблюдений.

Фото sm-news.ru


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#Зараза #бешенство #клещи #заболеваемость #Роспотребнадзор
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Комментарии (6)

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ВЕЛИКИЙ ОТСТРЕЛ!

13 минут назад
благодаря охотникам регулируется численность разносчиков бешенства, лисичек они лихо постреливают, а вообще лисиц в последнее время много.
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Гриша

47 минут назад
Оставте котейку в покое, изверги.
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Юрок Алтушок.

сегодня, 18:42
Необходимо накормить клещей мельдонием, как наших спортсменов. Тогда они смогут быстрее передвигаться.
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Не верю

сегодня, 18:39
То одно пишут, то совершенно противоположное. То от алкаголя смертность уменьшилась, то наоборот увеличилась. Задолжали со своей статистикой. Кому это надо вообще?
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Бешенства

сегодня, 18:33
А среди людей увеличилось. В 100 раз!
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Клещи

сегодня, 18:28
Рано радуйтесь. На следующий год мы Вам статистику поправим.
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