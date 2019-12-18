Заболеваемость бешенством в Липецкой области сократилась в 10 раз, а клещи не сумели побить рекорд

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области опубликовало доклад о состоянии инфекционной заболеваемости в регионе за 11 месяцев 2019 года.

В докладе, в частности, отмечено, что в регионе в несколько раз сократилось число случаев заражения бешенством. Было зарегистрировано всего 14 случаев бешенства животных против 161 годом ранее. Впрочем, 2018 год был особенным в плане распространения бешенства. Тогда в Липецкой области возник очаг, который в несколько раз увеличил статистику.

Клещи в Липецкой области были активны в 2019 году и покусали 4 839 человек, что также ниже показателей рекордного 2018 года, когда переносчики опасных заболеваний добились рекордного показателя – 6 677 жертв. Нынешнее количество – второе по численности за всю историю наблюдений.



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