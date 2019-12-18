Среди заразившихся ВИЧ липчан преобладают мужчины

В этом году вирус иммунодефицита нашли у 316 человек.

Заболеваемость ВИЧ в Липецкой области за 11 месяцев снизилась по сравнению с прошлым годом, правда всего на 3,7 %.

По данным Роспотребнадзора, в январе – ноябре были выявлены 316 новых носителей инфекции, тогда как за аналогичный период годом ранее – 330.

Вновь выявленные случаи регистрировались в основном в возрастной категории 30-39 лет. Преобладал половой путь инфицирования – 61,1 %. Гомосексуальнеым путем заразились 5,2 %.

Среди заразившихся ВИЧ преобладают мужчины, женщин 35,1 %.



К слову, в этом году мировые СМИ сообщили о 2-м человеке в истории, полностью излечившемся от ВИЧ. Житель Британии был болен на протяжении 15 лет, а избавиться от недуга ему помогла пересадка стволовых клеток от донора, который имел врожденный иммунитет от ВИЧ. Первым человеком, поборовшим этот диагноз стал «берлинский пациент» (так его прозвали, потому что на момент заражения в 1995 году он учился в Берлинском университете) Тимоти Рэй Браун, избавившийся от ВИЧ в результате такой же процедуры в 2007 году.

Фото myseldon.com

