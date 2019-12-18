Липчан приглашают на «Петровские забавы»

В этом году традиционную репетицию Нового Года - фестиваль «Петровские забавы», проведут 21 декабря на главной площади города – Петра Великого.



Как сообщает администрация города, в 14.00 фестиваль откроет сказочная интерактивная программа для детей «Привет, Дед Мороз!» На фестивальной площадке развернется праздничная ярмарка, где будут представлены разнообразные мыши и крысы - символы 2020 года, другие новогодние сувениры и украшения, в том числе ручной работы, а также живые елки. В ярмарочных домиках гостям предложат горячий чай, выпечку, шашлыки. Погреться можно и на интерактивных площадках, где будут организованы подвижные спортивные игры, конкурсы и другие зимние забавы. Из-за отсутствия снега традиционные сани и зимний банан заменит паровозик, который будет катать желающих вокруг площади. Гостям фестиваля также представят выставку конкурсных работ "Дед Мороз 2.0. Перезагрузка". Желающие смогут сделать интересные снимки в праздничных фотозонах.



В 15.00 начнется Новогодний парад. Присоединиться к яркому праздничному шествию смогут все дети и взрослые, которые пришли на фестиваль в карнавальных костюмах. Сбор и построение участников маскарада - в 14.30 у сцены на площади Петра Великого. Позже участников парада и зрителей объединит праздничный новогодний флешмоб «Бал-маскарад».



В 15.30 назовут победителей конкурсов на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм.



Далее Дед Мороз-2019 передаст Кубок с новогодним волшебством Деду Морозу-2020. С 16.30 начнется концертная шоу-программа ведущих липецких и иногородних коллективов и праздничная дискотека. В 18.00 участники фестиваля увидят стилизованный фейерверк, а затем бал-маскарад с новогодним ди-джеем продолжится.



В субботу ожидается солнечная безветренная погода, поэтому организаторы ждут на фестивале множество гостей. Для их безопасности с движение автотранспорта вокруг площади Петра Великого перекроют, фестивальная площадка будет огорожена, вход через 4 рамки металлодетектора, которые установят по углам площади.



