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сегодня, 17:19

Липчан приглашают на «Петровские забавы»

18 646
#Новый год #Петровские забавы
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Липчан приглашают на «Петровские забавы»
В этом году традиционную репетицию Нового Года - фестиваль «Петровские забавы»,  проведут 21 декабря на главной площади города – Петра Великого.

Как сообщает администрация города, в 14.00 фестиваль откроет сказочная интерактивная программа для детей «Привет, Дед Мороз!» На фестивальной площадке развернется праздничная ярмарка, где будут  представлены разнообразные мыши и крысы - символы 2020 года, другие новогодние сувениры и украшения, в том числе ручной работы, а также живые елки. В ярмарочных домиках гостям предложат горячий чай, выпечку, шашлыки. Погреться можно и на интерактивных площадках, где будут организованы подвижные спортивные игры, конкурсы и другие зимние забавы. Из-за отсутствия снега традиционные сани и зимний банан заменит паровозик, который будет катать желающих вокруг площади. Гостям фестиваля также представят выставку конкурсных работ "Дед Мороз 2.0. Перезагрузка". Желающие смогут сделать интересные снимки в праздничных фотозонах.

В 15.00 начнется Новогодний парад. Присоединиться к яркому праздничному шествию смогут все дети и взрослые, которые пришли на фестиваль в карнавальных костюмах. Сбор и построение участников маскарада - в 14.30 у сцены на площади Петра Великого. Позже участников парада и зрителей объединит праздничный новогодний флешмоб «Бал-маскарад».

В 15.30 назовут победителей конкурсов на лучшего Деда Мороза и лучший маскарадный костюм.

Далее Дед Мороз-2019 передаст Кубок с новогодним волшебством Деду Морозу-2020. С 16.30 начнется концертная шоу-программа ведущих липецких и иногородних коллективов и праздничная дискотека. В 18.00 участники фестиваля увидят стилизованный фейерверк, а затем бал-маскарад с новогодним ди-джеем продолжится.

В субботу ожидается солнечная безветренная погода, поэтому организаторы ждут на фестивале множество гостей. Для их безопасности с движение автотранспорта вокруг площади Петра Великого перекроют, фестивальная площадка будет огорожена, вход через 4 рамки металлодетектора, которые установят по углам площади.

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#Новый год #Петровские забавы
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Комментарии (18)

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Дед мороз

4 минуты назад
Одиночество достало, Плакать хочется, нет сил. Я морозу написала, Чтоб мне мужа подарил. Чтоб не пил он, не ругался. И меня не раздражал. Со мной сексом занимался, И взволнованно дрожал. Чтобы был он энергичный, И красавец и силач, Был домашний, не публичный, Молчаливый, не трепач. Чтобы гладенькая кожа, Чтоб бензином не вонял, И массаж мне делал тоже, И ни с кем не изменял. Дед мороз икнул легонько, Все подарки разложил, И под елку он тихонько Ей вибратор положил.
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А

4 минуты назад
Петровские бани будуть с девушками?
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Перри Мейсон

8 минут назад
Перри мейсон, неуважаемый клон, вас уже в Кремль отправляют, "Лизать очко Путина"))))
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Перри мейсон

10 минут назад
Сегодня приходилось общаться со многими людьми , Ни у кого из них нет новогоднего настроения , Какая ёлка?, какие потешки ?,какие забавы ?, Все равно что пир......, во время чумы !.
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Перри мейсону

12 минут назад
Перри Мейсон, Тебе срочно в Кремль Лизать очко Путина , Ты что тут делаешь ?,ты что сидишь?, бегом давай ....!
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Перри Мейсон

14 минут назад
Перри мейсон, неуважаемый клон. Вы бы со своими проблемами к врачу обратились...А то ведь запустите... Хотя, невелика потеря))))
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Перри мейсон

19 минут назад
Завтра будет Путин по путитиновизору вещать, Буду его конспектировать и хлопать в ладоши !, Вот только этими конспектами можно пользоватся в комнате санитарной , А изучение его лекций Очень хорошо помогает испражнению, Даже гуталакс отдыхает !.
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Историк

22 минуты назад
А вы знаете что это Петровские забавы ! Это когда Пётр с друганами пьянствал и девак трахал !
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Перри мейсон

23 минуты назад
Новый год !, Каждый ждёт чего-то лучшего ,в Воздухе витает какая-то сказка, А в итоге путинец всему !.
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Перри мейсон

25 минут назад
Что-то уже под путинскую дудку и не веселиться, и новый год -не новый год , Одни проблемы и * жизни , Налоги ,увеличение цен , * социальных гарантий , Вот такой хреновый новый год ! Лучше бы он не приходил !.
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