Общество
15 минут назад
Севастопольцев в этом году порадуют липецкие сосны
В Крыму в этом году не стали рубить ёлки
На елечных базарах Севастополя в этом году все сосны будут липецкими, сообщают "Вести Севастополь".
Необходимые торги в городе федерального значения Республики Крым были проведены еще летом. Также отмечается, что в этом году в Крыму не стали рубить ели и сосны а ограничатся привозными.
В Севастополе липецкими соснами будут торговать в 44 точках.
Фото: sev.gov.ru
Необходимые торги в городе федерального значения Республики Крым были проведены еще летом. Также отмечается, что в этом году в Крыму не стали рубить ели и сосны а ограничатся привозными.
В Севастополе липецкими соснами будут торговать в 44 точках.
Фото: sev.gov.ru