Общество

15 минут назад

Севастопольцев в этом году порадуют липецкие сосны

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#елочные базары #Севастополь
Севастопольцев в этом году порадуют липецкие сосны

В Крыму в этом году не стали рубить ёлки

На елечных базарах Севастополя в этом году все сосны будут липецкими, сообщают "Вести Севастополь"

Необходимые торги в городе федерального значения Республики Крым были проведены еще летом. Также отмечается, что в этом году в Крыму не стали рубить ели и сосны а ограничатся привозными.

В Севастополе липецкими соснами будут торговать в 44 точках. 

Фото: sev.gov.ru

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#елочные базары #Севастополь

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