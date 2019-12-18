Общество

49 минут назад

Прорыв трубы, из-за которого стоял проспект Победы, ликвидирован

14 717
#водоснабжение
Прорыв трубы, из-за которого стоял проспект Победы, ликвидирован
Энергетики восстановили поврежденную трубу на проспекте Победы в районе памятника Чернобыльцам. Они заменили разрушенный участок трубопровода 6,5-метровой вставкой. На месте раскопок восстановлено покрытие проезжей части.  

Напомним, чугунный трубопровод, принадлежащий ЛГЭК, был поврежден 12 декабря в результате земляных работ, которые проводили сотрудники газовой компании. Из лопнувшей трубы на проезжую часть хлынула вода, после чего на проспекте Победы образовалась огромная автомобильная пробка.

14 717
#водоснабжение

Комментарии (14)

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Вован настоящий

3 минуты назад
Теперь пробок на проспекте не будет? А то как ехать туда, то целое приключение. Перекрыли полдороги и ждут у моря погоды.
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Я

7 минут назад
Не прошло и полгода?
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valerafromsplus

12 минут назад
Товарищи! Дополнительными успехами ударим по повышенным недостаткам!
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весело

19 минут назад
Порыв трубы на пр Победы, а воды целый день нет на Карьере
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Это только начало

23 минуты назад
Тут давеча писали, что мэрия решила не тратиться на инвентаризацию всех коммуникаций, информации о расположении которых у коммунальщиков почему-то нема. Так что скоро будем читать такие новости и смотреть вот на такие фотографии чаще. Ура, товарищи!
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Эти свое дело знают

25 минут назад
Дня через 2 эти придурки зацепят трубу в другом месте. Это процесс бесконечный.
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Правду

31 минуту назад
Правда, наверное ищуть
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Гость

32 минуты назад
На восемь слов две ошибки!!! "ПОРЫВ" "ИЗ-ЗА". Вы бы перечитывали, что пишете.
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Бур

32 минуты назад
Горизонтально го бурения не туды бурнулся. Вы уж извиняйте господа товарищи.
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Сергей

33 минуты назад
Нормальные трубы, только немного покрылись ржавчиной, это же не пластик. Тянули из земли, испачкались. А вот вода периодически попахивает канализацией.
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