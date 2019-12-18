Общество
49 минут назад
Прорыв трубы, из-за которого стоял проспект Победы, ликвидирован
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Энергетики восстановили поврежденную трубу на проспекте Победы в районе памятника Чернобыльцам. Они заменили разрушенный участок трубопровода 6,5-метровой вставкой. На месте раскопок восстановлено покрытие проезжей части.
Напомним, чугунный трубопровод, принадлежащий ЛГЭК, был поврежден 12 декабря в результате земляных работ, которые проводили сотрудники газовой компании. Из лопнувшей трубы на проезжую часть хлынула вода, после чего на проспекте Победы образовалась огромная автомобильная пробка.
Напомним, чугунный трубопровод, принадлежащий ЛГЭК, был поврежден 12 декабря в результате земляных работ, которые проводили сотрудники газовой компании. Из лопнувшей трубы на проезжую часть хлынула вода, после чего на проспекте Победы образовалась огромная автомобильная пробка.
14 717
Вован настоящий
Я
valerafromsplus
весело
Это только начало
Эти свое дело знают
Правду
Гость
Бур
Сергей