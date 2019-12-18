Общество

сегодня, 14:23

Липецким бюджетникам повысили зарплаты

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#зарплата
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Липецким бюджетникам повысили зарплаты

С 1 января у бюджетников оклады вырастут на 5,8%.

Вчера на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка».

Изменение одно - с 1 января 2020 у работников бюджетных организаций на 5,8% вырастут должностные оклады. Но какими будут их заработки, решат их непосредственные руководители, которые будут руководствоваться помимо собственных соображений еще и принятыми в областной администрации «дорожными картами».

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Так, для педагогических работников учреждений дополнительного образования, которые работают под эгидой департаментов культуры, образования, физической культуры и спорта, а также для сотрудников департамента культуры, работающих в сфере культуры, «дорожными картами» установлено доведение среднего заработка до 31 149 рублей. В детсадах будут стремиться к тому, чтобы довести средний заработок воспитателя до 27 978 рублей (зарплаты младших воспитателей повысят в следующем году дважды - с 1 января на 10% и с 1 июня еще на 10%), в школах желательно поднять среднюю зарплату учителям до 31 087 рублей.
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#зарплата
1

Комментарии (5)

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Зареченский Колхозный Рынок

7 минут назад
Везёт же некоторым дуракам! А тут горбатишься за 10 тысяч, как проклятая, и даже рубля не прибавят!
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Жители

12 минут назад
Эти прибавки уже съела инфляция,все эти повышения липовые иначе работать вообще будет некому все уйдут в теневую сферу
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78

19 минут назад
Дуракам всегда везёт!
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Вот и повысят, если ты приближён к руководств

21 минуту назад
Если ты дружишь с руководством, получишь побольше прибавки, а не нет и прибавка будет соответствующая! Проверять надо такие прибавки!!!!
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Я

21 минуту назад
Не поняла о каких 30 тыр рассказ, если в приведенном документе самая большая зарплата 8,5 тыр? это как эти несчастные артисты то живы до сих пор?
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