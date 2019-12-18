Липецким бюджетникам повысили зарплаты

С 1 января у бюджетников оклады вырастут на 5,8%.

Вчера на заседании постоянной комиссии по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка».Изменение одно - с 1 января 2020 у работников бюджетных организаций на 5,8% вырастут должностные оклады. Но какими будут их заработки, решат их непосредственные руководители, которые будут руководствоваться помимо собственных соображений еще и принятыми в областной администрации «дорожными картами».Так, для педагогических работников учреждений дополнительного образования, которые работают под эгидой департаментов культуры, образования, физической культуры и спорта, а также для сотрудников департамента культуры, работающих в сфере культуры, «дорожными картами» установлено доведение среднего заработка до 31 149 рублей. В детсадах будут стремиться к тому, чтобы довести средний заработок воспитателя до 27 978 рублей (зарплаты младших воспитателей повысят в следующем году дважды - с 1 января на 10% и с 1 июня еще на 10%), в школах желательно поднять среднюю зарплату учителям до 31 087 рублей.