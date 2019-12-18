Общество

сегодня, 14:10

Из-за ролика в YouTube отремонтируют липецкую школу

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#ремонт #школа #соцсети
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Частично школу обновят уже до конца года.

Накануне в YouTube разместили видеозапись, сделанную в школе №28 Липецка. Автор съемки прошелся по первому этажу здания, заглянул в туалет для мальчиков. На видео - облупленная и отколотая плитка, старые деревянные двери, висящие на честном слове, расписанные похабными словами стены.

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GOROD48 обратился за комментарием в департамент образования Липецка. Оказалось, что видео из YouTube там уже посмотрели, и в школе побывала комиссия департамента. Ремонт помещений школы начнут уже в эти выходные.

- В департаменте образования создана комиссия по оценке технического состояния внутренних помещений школы №28. Сегодня члены комиссии обследовали здание. Акты обследования мы проанализируем, после чего будет приниматься решение о включении школы №28 в план проведения капитального ремонта. В плане капитального ремонта на 2020 год школы №28 нет. Однако мелкий текущий ремонт помещений школы будет выполнен в ближайшие выходные дни, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.
12 1206
#ремонт #школа #соцсети
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Комментарии (12)

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Как гость
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Лида

5 минут назад
Да вся страна в таком состоянии как будто война закончилась год назад
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Мама

6 минут назад
Это еще в хорошем состоянии,вы зайдите в детскую поликлинику на 11 мкр.Там ремонт делали еще при брежневе
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Я

18 минут назад
Спасибо Ютюб есть. А то ведь без него в департаменте и не подозревали, что в школах ремонт надо время от времени делать.
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Вован настоящий

35 минут назад
Я думаю что в любом туалете в любой школе есть что отремонтировать. Вот только не хотят
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хахаха

37 минут назад
не все видео на ютубе имеет шанс положительно решиться,например , наша мэринша
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Гость

37 минут назад
Смехач, я так думаю что от твоей редакции смеху еще больше таких дебилов в стране больше нет.
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Смехач

57 минут назад
Вы там в редакции со смеху ещё не умерли, читая весь этот бред?! Здесь такие "кадры" пишут, что обхохочешься над ними!
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123

сегодня, 14:24
https://lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/vznosy-za-kapitalnyy-remont-v-lipeckoy-oblasti-mogut-podorozhat-na-30
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Надо создать канал на ютубе

сегодня, 14:23
Трешак липецка и выкладывать медицину образование и т.д
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Серый

сегодня, 14:22
Местный, тракторный не приплетай, все зависит от директора.
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