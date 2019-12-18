Из-за ролика в YouTube отремонтируют липецкую школу

Частично школу обновят уже до конца года.

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Накануне в YouTube разместили видеозапись, сделанную в школе №28 Липецка. Автор съемки прошелся по первому этажу здания, заглянул в туалет для мальчиков. На видео - облупленная и отколотая плитка, старые деревянные двери, висящие на честном слове, расписанные похабными словами стены.GOROD48 обратился за комментарием в департамент образования Липецка. Оказалось, что видео из YouTube там уже посмотрели, и в школе побывала комиссия департамента. Ремонт помещений школы начнут уже в эти выходные.- В департаменте образования создана комиссия по оценке технического состояния внутренних помещений школы №28. Сегодня члены комиссии обследовали здание. Акты обследования мы проанализируем, после чего будет приниматься решение о включении школы №28 в план проведения капитального ремонта. В плане капитального ремонта на 2020 год школы №28 нет. Однако мелкий текущий ремонт помещений школы будет выполнен в ближайшие выходные дни, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.