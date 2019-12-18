В мире

сегодня, 13:58

Группа Queen выпустила новый клип

144
#клип #Рождество
Группа Queen выпустила новый клип

В основе ролика — песня 1984 года.

Группа Queen выпустила видеоклип на рождественскую песню, написанную в 1984 году, сообщает телеканал «Культура». Участники британской рок-группы Queen — гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор - поздравили поклонников анимационным клипом на песню «Thank God it’s Christmas». В клипе показана жизнь людей накануне празднования Рождества. На кадрах видно, как люди гуляют по улице города. Дома они украшают елки, а группа людей находится на крыше и наблюдает за северным сиянием.


Композиция в чарте Великобритании добралась до 21-й позиции, а также попала в сборник Greatest Hits III, в общей сложности в сезоне-1984/1985 она шесть недель провела в британских хит-парадах, уточняет «Беларусь сегодня». Рождественская композиция была выпущена отдельным синглом в 1984 году и не вошла ни в один из альбомов.

— По иронии Рождество — часто такое нервное время для многих из нас. Переполняют эмоции и радостные воспоминания о том, как мы отмечали Рождество, будучи восторженными детьми, а затем серьёзными взрослыми и родителями. Такая радость, что Рождество наконец наступает, — объяснил премьеру клипа на старую песню барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Фото: ytimg.com
144
#клип #Рождество

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Футболист расплакался из-за криков с трибун
#футбол #политика
1
Футболист расплакался из-за криков с трибун

вчера, 14:42

В мире
Тайна острова Пасхи раскрыта
#ученые #плодородие #остров Пасхи
Тайна острова Пасхи раскрыта

вчера, 14:19

В мире
Ученые назвали самое опасное спиртное
#спиртное #алкоголь
Ученые назвали самое опасное спиртное

вчера, 13:25

В мире
Бывшему президенту вынесли смертный приговор
#госизмена
Бывшему президенту вынесли смертный приговор

вчера, 13:00

В мире
Американский генерал заявил, что новая ракета сможет преодолеть ПВО России
Американский генерал заявил, что новая ракета сможет преодолеть ПВО России

15.12.2019 09:57

В мире
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

15.12.2019 09:40

В мире