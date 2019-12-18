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Группа Queen выпустила новый клип
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В основе ролика — песня 1984 года.
Группа Queen выпустила видеоклип на рождественскую песню, написанную в 1984 году, сообщает телеканал «Культура». Участники британской рок-группы Queen — гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор - поздравили поклонников анимационным клипом на песню «Thank God it’s Christmas». В клипе показана жизнь людей накануне празднования Рождества. На кадрах видно, как люди гуляют по улице города. Дома они украшают елки, а группа людей находится на крыше и наблюдает за северным сиянием.
Композиция в чарте Великобритании добралась до 21-й позиции, а также попала в сборник Greatest Hits III, в общей сложности в сезоне-1984/1985 она шесть недель провела в британских хит-парадах, уточняет «Беларусь сегодня». Рождественская композиция была выпущена отдельным синглом в 1984 году и не вошла ни в один из альбомов.
— По иронии Рождество — часто такое нервное время для многих из нас. Переполняют эмоции и радостные воспоминания о том, как мы отмечали Рождество, будучи восторженными детьми, а затем серьёзными взрослыми и родителями. Такая радость, что Рождество наконец наступает, — объяснил премьеру клипа на старую песню барабанщик Queen Роджер Тейлор.
Фото: ytimg.com
Композиция в чарте Великобритании добралась до 21-й позиции, а также попала в сборник Greatest Hits III, в общей сложности в сезоне-1984/1985 она шесть недель провела в британских хит-парадах, уточняет «Беларусь сегодня». Рождественская композиция была выпущена отдельным синглом в 1984 году и не вошла ни в один из альбомов.
— По иронии Рождество — часто такое нервное время для многих из нас. Переполняют эмоции и радостные воспоминания о том, как мы отмечали Рождество, будучи восторженными детьми, а затем серьёзными взрослыми и родителями. Такая радость, что Рождество наконец наступает, — объяснил премьеру клипа на старую песню барабанщик Queen Роджер Тейлор.
Фото: ytimg.com
144