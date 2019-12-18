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РБК: Артамонов переходит в Совет Федераций

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РБК: Артамонов переходит в Совет Федераций

Губернатор меняет место работы?

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов после отставки будет выдвинут в сенаторы, утверждает РБК. По данным издания, в верхней палате он возглавит комитет по бюджету. Артамонов — второй по продолжительности работы на губернаторском посту глава региона в РФ.

Правительство Калужской области сообщило, что не получало официальной информации, подтверждающей или опровергающей данные о возможной отставке губернатора, о которой пишут СМИ, сообщает РИА Новости.

Полномочия Артамонова истекают в 2020 году. На своем посту он с 2000-го года, в настоящий момент ему 67 лет, напоминает ТАСС. 67-летний Артамонов как глава региона остается на хорошем счету в администрации президента, но его почти 20-летнее пребывание на посту сказывается на отношении населения, рассказывал РБК близкий к Кремлю источник. У избирателей ощущается психологическая усталость, это понимает и сам губернатор, отметил он

Артамонов, по данным РБК, будет выдвинут от исполнительной власти Калужской области и в палате возглавит комитет по бюджету и финансовым рынкам вместо Николая Журавлева. Журавлев вскоре после назначения главой комитета покинул эту должность и стал вице-спикером.
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