В России
сегодня, 13:36
Украинцев пустят в Россию только по загранпаспорту
Киев ужесточил правила пересечения границы.
Правительство Украины приняло решение разрешить гражданам выезд с территории страны в Россию только по заграничным паспортам, норма начнёт действовать с 1 марта 2020 года. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук, сообщает RT.
По мнению министра, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля каждого украинского гражданина. А для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами, уточняет «Комсомольская правда».
- При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины погранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Гончарук в своем сообщении в социальных сетях.
Ранее в МИД Украины заявляли, что правительство с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
По мнению министра, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля каждого украинского гражданина. А для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами, уточняет «Комсомольская правда».
- При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины погранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Гончарук в своем сообщении в социальных сетях.
Ранее в МИД Украины заявляли, что правительство с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.