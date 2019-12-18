В России

сегодня, 13:36

Украинцев пустят в Россию только по загранпаспорту

178
#граница #паспорт
Украинцев пустят в Россию только по загранпаспорту

Киев ужесточил правила пересечения границы.

Правительство Украины приняло решение разрешить гражданам выезд с территории страны в Россию только по заграничным паспортам, норма начнёт действовать с 1 марта 2020 года. Об этом заявил украинский премьер Алексей Гончарук, сообщает RT.

По мнению министра, таким образом уменьшится время прохождения пограничного контроля каждого украинского гражданина. А для проверки данных лица сведения с загранпаспортов будут считываться специальными приборами, уточняет «Комсомольская правда».

- При въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины погранслужба будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении, - добавил Гончарук в своем сообщении в социальных сетях.

Ранее в МИД Украины заявляли, что правительство с 1 марта 2020 года может запретить гражданам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
178
#граница #паспорт

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

РБК: Артамонов переходит в Совет Федераций
#кадры
РБК: Артамонов переходит в Совет Федераций

сегодня, 13:44

В России
Ограбление банка попало на видео
#грабеж #разбой #банк
Ограбление банка попало на видео

сегодня, 13:28

В России
Телефонный террорист «заминировал» все метро Москвы
#телефонный терроризм
Телефонный террорист «заминировал» все метро Москвы

сегодня, 13:20

В России
ОРВИ и грипп — главные ошибки в лечении
#простуда #ОРВИ #грипп
ОРВИ и грипп — главные ошибки в лечении

сегодня, 12:42

В России
Гуцериев называет ложь об обысках провокацией
#обыск #нефть
Гуцериев называет ложь об обысках провокацией

сегодня, 12:35

В России
Из Украины запретили ввозить крахмал и макулатуру
#санкции
Из Украины запретили ввозить крахмал и макулатуру

сегодня, 12:27

В России