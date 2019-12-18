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сегодня, 13:28
Ограбление банка попало на видео
Налет совершен в Санкт-Петербурге.
В Сети оказались эксклюзивные кадры ограбления банка на северо-западе Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в учреждение мужчина с медицинской маской на лице, а в его руках предмет похожий на автомат с глушителем. Налетчиков было двое. Грабители угрожали сотрудникам ПАО «Банк Восточный» ножом и автоматом. Они заставили кассира-операциониста открыть дверь в кассу. Из открытых лотков мужчины украли порядка 5 миллионов рублей.
Правоохранители изъяли все найденные улики, уточняют «Невские новости». Служебная собака показала предположительное место парковки, на котором стояло авто преступников. Также там нашли следы протектора шин, что помогло выявить возможные пути отхода грабителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Правоохранители изъяли все найденные улики, уточняют «Невские новости». Служебная собака показала предположительное место парковки, на котором стояло авто преступников. Также там нашли следы протектора шин, что помогло выявить возможные пути отхода грабителей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».