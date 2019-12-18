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сегодня, 13:20

Телефонный террорист «заминировал» все метро Москвы

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#телефонный терроризм
Телефонный террорист «заминировал» все метро Москвы

Аноним сообщил, что взрыв может прогреметь на любой станции.

Все станции Московского метрополитена получили в среду днем анонимное сообщение с угрозой "минирования", сообщает РИА Новости. Также сейчас проверяются торговые центры и районный суды. Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в среду в семь судов Москвы, посетителей и сотрудников эвакуируют в целях безопасности, уточняет ТАСС.

Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель. За две недели были проверены из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 3 тысяч объектов, в связи чем были эвакуированы почти 300 тысяч человек. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
236
#телефонный терроризм

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