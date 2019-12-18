Автохлам с улицы Осканова убрали после публикации GOROD48

Проблема, существовавшая три года, наконец-то исчезла.

Мэрия Липецка отчиталась о том, что убрала с улицы Осканова автомобиль «ВАЗ-2108», о котором писал GOROD48.

Напомним, что машина стояла в разобранном виде – с нее сняли все двери, вынесли ценное из моторного отсека.

Как сообщили в мэрии, транспортное средство будет отправлено на специальную стоянку, расположенную на улице Базарной, 36. Там оно простоит 60 дней и если за это время хозяева не найдутся, то машину утилизируют.

Любопытно, что «раздетое» авто являлось достопримечательностью улицы Осканова в течение 3-х лет, но на него не обращали внимание ни в управлении Советским округом, ни в городских департаментах главного смотрителя, а также дорожного хозяйства и благоустройства. Оказалось достаточно одной публикации на нашем сайте, чтобы автохлам быстро убрали.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.