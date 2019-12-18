Общество

сегодня, 13:17

Автохлам с улицы Осканова убрали после публикации GOROD48

7 856
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Автохлам с улицы Осканова убрали после публикации GOROD48

Проблема, существовавшая три года, наконец-то исчезла.

Мэрия Липецка отчиталась о том, что убрала с улицы Осканова автомобиль «ВАЗ-2108», о котором писал GOROD48.

Напомним, что машина стояла в разобранном виде – с нее сняли все двери, вынесли ценное из моторного отсека.

Как сообщили в мэрии, транспортное средство будет отправлено на специальную стоянку, расположенную на улице Базарной, 36. Там оно простоит 60 дней и если за это время хозяева не найдутся, то машину утилизируют.

Любопытно, что «раздетое» авто являлось достопримечательностью улицы Осканова в течение 3-х лет, но на него не обращали внимание ни в управлении Советским округом, ни в городских департаментах главного смотрителя, а также дорожного хозяйства и благоустройства. Оказалось достаточно одной публикации на нашем сайте, чтобы автохлам быстро убрали.

Фото брошенных машин, как и снимки автохамов, можно присылать нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22.


7 856
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
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Комментарии (7)

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Альбатрос

31 секунду назад
Город 48 отчитывается за работу администрации как за свою. вся информация по розыску владельцев и даже дата вывоза размещается на сайте администрации, чем вы и воспользовались.
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вв

50 минут назад
...а НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАДО ...ТОЛЬКО ВСЕ В АДМИНИСТРАЦИИ НА ЖОПЕ СИДЯТ ....А В ЛИПЕЦК И НЕ ВЫЕЗЖАЮТ .....темнота как в деревне
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Перри Мейсон

сегодня, 14:19
В другой двор перекатили, и все дела..
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Семён

сегодня, 14:02
А кто убрал? Конкретное имя можно сообщить?
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ВасЁк

сегодня, 13:49
Ничего удивительного в этом нет! Тачку для этого и покупают, чтобы на ней понты свои показывать! Вот, автохамы, и выпендрились, как всегда!
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Блин

сегодня, 13:40
Ну как же мы бы жили без публикаций GOROD48?!
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виктор

сегодня, 13:26
с кавалева уберите
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